La cita del passat dijous als Fosquets de Lithica corresponia a l’apartat de Música Antiga i va ser una ampliació dels mini-concerts que es duen a terme cada dimecres al Jardí Medieval de les Pedreres. Es tractava d’un Especial Quietud Musical. Una oferta més completa que, alhora, va lligada amb una nova col·laboració a través del Festival de Musica Antiga des Migjorn Gran. El protagonista és el trio Il Gesto Armonico, un ensemble creat l’any 2014 per Laura Sintes (violí) i Dimitri Kindynis (violoncel). Més tard s’hi va incorporar Eva Febrer (flauta travessera, traverso). És un conjunt que explora, estudia i interpreta la música de cambra dels segles XVII i XVIII.

La proposta era un repertori d’algunes importants obres del compositor austríac Joseph Haydn, un dels destacats exponents del classicisme de l’Escola de Viena. El trio obrí el capvespre musical (avançat a les 19:00 hores per disposar de la llum solar) amb el «London Trio n.1», amb tres moviments (Allegro, Andante i Vivace). La segona peça va ser un «Divertimento en Sol Major» que mostrà una música més deixondida amb els moviments de Adagio, Scherzo i Presto. Seguidament il Gesto Armonico executà 6 Sonatas amb Adagio, Menuetto i Allegro que causaren, també, una grata impressió al respectable.

Amb tot, cal indicar que un públic silenciós donà un protagonisme absolut als tres instruments. La música clàssica executada al Jardí Medieval va ser un encert que conjuminà tots els plaers. A la bellesa musical per a l’oïda s’hi sumà la fresca verdor del jardí, que conté una multitud del plantes aromàtiques, i un capvespre de temperatura plàcida, el que havien de congratular, per força, tots els sentits. A més, les dues dones intèrprets es presentaren amb vestit llarg color grana i el violoncel·lista de negre, un fet que atorgà una solemnitat estètica afegida. Ubicats sota una ampla balma, talment una palestra escènica natural d’acústica fantàstica, els sons instrumentals emergien originals, nets i purs i es fonien amb la fragància natural de la vegetació. Tot plegat, era el que més es podia apropar a un paradís sensorial; a una arcàdia onírica en funcions de massatge mental; un microclima hipnòtic i excels que feia despatxar l’estrès estival. Per quedar-s’hi a viure!

Un altre «Divertimento en La Major», que començà amb un andante pausat, seguit d’un Adagio i un Tempo di Menuetto va donar a la quarta peça del fosquet un compàs excel·lent de suavitat musical. Després arribà el «London Trio n.3», amb moviments més vius i alegres per arribar al tram final del concert. Abans de la darrera peça Eva Febrer es va dirigir al públic agraint l’assistència i també a l’organització dels Fosquets de Lithica per la invitació a formar-hi part enguany. El repertori es va tancar amb un altre «Divertimento, en Re Major», que va sumar poc més d’una hora d’un fosquet rodó, que fou ideal per amansir qualsevol preocupació. Un sincer aplaudiment va dur els tres intèrprets a sonar una darrera peça com un bis d’agraïment als oients, que van omplir el Jardí Medieval.

Per tancar el mes d’agost, el proper dia 29, AlmaViva Teatro oferirà una representació dramàtica en castellà titulada «Confesiones a Lope», amb la qual el Festival de Lithica dona cabuda al teatre, un gènere que sempre ha tingut el seu espai a la programació estiuenca de les Pedreres.