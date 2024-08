La empresa Menorca Ukalari Events se hizo a principios de este año con la gestión del teatro de la comunidad salesiana, ahora rebautizado como Teatro Ukalari Menorca Calós. Sus gestores hacen un «muy buen balance» de los resultados hasta la fecha, después de haber conseguido varios sold out y ampliar funciones.Su gran apuesta en ese escenario llega ahora, en la recta final del año, con 13 espectáculos programados hasta diciembre. Entre todos ellos cabe destacar el humor de «Vaya pack de vasc@s» (14 de septiembre), El monaguillo (18 de octubre) y Ángel Martín (10 de noviembre). The Best of Dire Straits (19 de octubre) y Najash (30 de noviembre, en la Sala Multifuncional) son los dos conciertos más destacados de una temporada con varios tributos de espectáculos musicales.