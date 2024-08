El port de Maó es va omplir ahir d’art en una edició més dels Vespres d’Art a Baixamar, després que es cancel·lés per la DANA. Cada tres o quatre metres es podia trobar un dels 66 artistes que han participat en una vesprada ja consolidada a l’estiu maonès.

Al Moll de Llevant s’hi van aglutinar diverses disciplines: decorativistes, pintura a l’oli, de tècnica mixta, de color, escultura, body painting o performance.

El que va diferenciar el Vespre d’Art d’una simple exposició va ser el fet que, mentre els artistes pintaven o esculpien les seves obres, la gent passejava i interactuava amb ells. «El públic té l’oportunitat de tenir una conversa amb el creador» explicava Sara Bagur, la coordinadora de l’esdeveniment, afirmant que era això el que feia especial la nit.

Al Moll de Llevant s’hi van donar citat tant artistes consagrats de l’Illa, com a pintors emergents. Era la primera vegada al port per una vintena d’ells que, segons Bagur era «l’oportunitat perfecta per donar a conèixer la seva obra». Els poetes també van fer acta de presència a Baixamar, recitant uns versos on el protagonista, com no podia ser d’una altra manera, era l’art.

Mentrestant, la música amenitzava la nit, mentre el públic quedava sorprès amb una performance de cant acústic i body painting.

Així és com es va poder celebrar finalment una vesprada organitzada per l’Ajuntament de Maó, amb la col·laboració de l’Ateneu, del Club Marítim i de l’Autoritat Portuària.