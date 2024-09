El Museu de Ciutadella ha experimentat una transformació radical en els darrers anys, canviant la seva seu del Bastió de sa Font per una nova i impressionant seu permanent a Can Saura. Aquest canvi ha representat un salt qualitatiu i quantitatiu en l’oferta cultural de la ciutat, impactant directament en el nombre de visitants i en la manera com es presenta la història de Ciutadella.

El nou Museu de Ciutadella es defineix com un «museu de la ciutat». Tot i que abasta aspectes generals de la història i el patrimoni de Menorca, el museu es concentra especialment en la història i les característiques de Ciutadella. L’espai està dividit en dues plantes, amb un total de 15 sales que ofereixen una experiència immersiva i educativa. A la planta baixa, els visitants poden obtenir una visió general del paisatge, el patrimoni i la història local, cosa que resulta ideal per aquells que tenen poc temps. En canvi, la primera planta es dedica a càpsules temàtiques, on cada sala, o cada dues, exploren aspectes específics de la història de Ciutadella, el que permet un recorregut flexible i no lineal.

Entre els elements més destacats del museu, la planta baixa ofereix un mapa interactiu i una exposició sobre les tombes islàmiques, que han captivat l’atenció dels visitants. A la planta superior, el vídeo de Sant Joan és, sens dubte, un dels elements més populars, transportant els espectadors a la tradicional i festiva celebració ciutadellenca.

El museu també ha enriquit la seva col·lecció temporalment gràcies a col·laboracions amb artistes com Caspar Berger, amb una obra que reprodueix fidelment el seu crani, oferint als visitants una perspectiva única i contemporània dins un context històric.

Una sala dedicada a Sant Joan.Un espai específic ajuda els visitants a entendre el sentit de la festa a través dels seus elements més significatius. És una de les sales més visitades del Museu. | Josep Bagur Gomila

Un canvi radical

Segons Majo León, tècnica encarregada del museu, el trasllat a Can Saura ha significat un revulsiu per al museu, que ha vist com el nombre de visitants es multiplicava. Des d’una mitjana de 8.000 a 9.000 visitants anuals abans del canvi, el 2022, només entre maig i desembre, es van comptabilitzar 17.440 visites, coincidint amb l’obertura gratuïta del museu. El 2023, el nombre de visitants va pujar lleugerament fins als 17.841, i per aquest 2024, ja s’han registrat 7.908 visites a la meitat d’any. Aquest augment és atribuït, en gran part, a la localització del museu en un edifici emblemàtic situat al centre històric de la ciutat, que atrau tant residents com turistes.

Així, el Museu de Ciutadella no deixa de mirar cap al futur, amb plans de renovació i noves exposicions. A finals del 2025, el museu té previst inaugurar una nova exposició temporal a l’espai del Roser, continuant així amb la tradició d’oferir exposicions temporals cada dos anys en aquest emblemàtic espai.

Menorca talaiòtica

El museu ofereix una visió completa de la Menorca Talaiòtica a través de diverses sales, incloent una dedicada a les troballes de la cova des Càrritx i una altra a la cova des Mussol. També tracta els enterraments en navetes i presenta la prehistòria de Menorca a la sala de la línia del temps, destacant els principals monuments de la candidatura de Menorca Talaiòtica. No obstant això, no es tracta de manera específica aquesta temàtica, ja que el museu va obrir abans de la declaració oficial de la candidatura.

El Museu de Ciutadella funciona gràcies a un equip reduït però essencial. Bep Marquès és el cap del Servei de Cultura de l’Ajuntament, Majo León Moll és la tècnica del museu. Pere Arnau s’encarrega del material i els muntatges expositius i el personal d’atenció al públic ofereix una experiència acollidora als visitants. Tot i ser pocs, aconsegueixen mantenir viu aquest espai cultural.