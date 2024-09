No és gens senzill reunir 2.000 persones i fer sold out en un camp de futbol en un esdeveniment musical. Aquestes xifres se solen reservar per a grups de música mediàtics, amb trajectòria consolidada a nivell nacional o que han caigut en gràcia per aquelles coses de la televisió o les xarxes. Dissabte ho va aconseguir per mèrits propis Pèl de Gall, en un concert compartit amb Suc i Sopes, producte local, i els mallorquins O-Erra al camp del Penya Ciutadlela Orient.

No van faltar els èxits que els han consolidat com una banda referent ara mateix a Menorca. Amb aquest gran èxit de concurrència va tancar la gira que ha permès escoltar el grup, amb el seu potent i espectacular directe, per Mallorca, Catalunya, Pais Valencià i País Basc, indrets on s’han pogut escoltar «T’has colat a una festa», amb què va obrir el concert d’ahir, «In Menorca Tonight», «Cada minut» o «Paradís».