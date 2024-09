«Propostes no estrictament escèniques en llocs no necessàriament escènics», així és com definia Joan Taltavull, director del Pedra en Viu. Bé, doncs, l’obra «Navaja», ha estat la guanyadora de la setena edició perquè ha complert a la perfecció la filosofia de la secció jove del certamen menorquí Pedra Viva.

És així com, de les nou propostes que es van presentar el passat 31 d’agost a Ciutadella, «Navaja», un muntatge de dansa contemporània de la companyia Sacdum, va ser la que finalment va escollir el jurat com a guanyadora. Després de deliberar, van decidir destacar l’únic projecte menorquí del certamen d’enguany. Ho van fer per la seva capacitat de fusionar diversos llenguatges escènics. A més, també van voler premiar el risc i la investigació artística que els va fer capaços de crear un univers propi, una demo abandonada a mig programar a la qual viatgen els protagonistes.

Aparador per l’art balear

Diversos escenaris de Ciutadella van ser els que van acollir una jornada intensiva on es van aglutinar totes les propostes. Es va representar un gran ventall de disciplines, però totes tenien un comú denominador. «Les unia un caire experimental, amb un esperit crític», explicava Taltavull.

‘Qânât’ a la seu de la Fundació Numa | Katerina Pu

La dansa contemporània, la música, l’espectacle de clown, el teatre, la poesia escènica o l’electrònica van fer que el públic connectés amb els artistes, tot desenvolupant un sentit crític per poder comprendre-las. Fins i tot, el director assegurava que molts dels assistents tenen preferència per aquesta secció: «Poden gaudir de propostes noves, emergents, de molta qualitat i que no haguessin pogut veure en altres llocs.»

Al cap i a la fi, és aquest l’objectiu principal del Pedra en Viu, «servir d’aparador per a joves balears que comencen i que tenen molt difícil actuar a sales més consolidades», assegurava Taltavull. A això se li ha d’afegir que des del certamen, mitjançant tallers i activitats, també es vol potenciar la creació d’una xarxa d’artistes, per a poder col·laborar entre ells.

‘Lo cant de les ànimes mudes’ de la companyia La Tremenda | F.P.V.

Així mateix, el director destacava, sense dubte, el talent, la preparació i la il·lusió dels projectes que es van interpretar. Van ser sis mallorquins, dos eivissencs i un menorquí, escollits d’entre 40 propostes que són les que es van apuntar a la primera convocatòria que va obrir el Festival Pedra en Viu.

Així doncs, el jurat, format per professionals de diversos camps de la música, després de gaudir de l’actuació i de tenir una mentoria amb els seus creadors, igual que amb la resta, va seleccionar «Navaja» com a guanyadora de la sèptima edició de Pedra en Viu. Es tracta de l’única proposta d’una companyia menorquina, la Sadcum, formada per Judit Amengual, Laia Camps, Guillem Jiménez, Wilchaan Roy, Javi Valls i la direcció de Guillem Jiménez.

‘Temporal’ de la companyia La Ploma a Plaça de la Catedral | F.P.V.

Tal com afirmava Taltavull, també membre del jurat, va ser una elecció més fàcil que la de les anteriors edicions. Han valorat «la capacitat d’oferir un univers creatiu propi en el qual s’aprecia la investigació de diversos llenguatges escènics». A més, també s’ha volgut destacar «la capacitat de generar metàfores, la qualitat tècnica i un bon treball col·lectiu sense renunciar a les individualitats de cada intèrpret».

Tot això ha confluït en un muntatge de dansa contemporània que es confecciona a partir de codis extrets de plataformes digitals. Presenta un autoretrat escènic sobre l’autoaprenentatge dictat per l’algoritme durant l’adolescència.