L’artista ferrerienc Carlos Mascaró serà el pròxim protagonista del museu digital balear Kairoi Art. Serà a partir del 5 de setembre quan s’inauguri l’exposició titulada «Carlos Mascaró, el mestre de la llum». Ho farà d’una manera especial, d’acord amb el món actual. Es podrà gaudir de la seva pintura de manera digital.

Aquesta serà la manera perfecta d’atracar arreu de les Illes Balears unes pintures on la llum n’és la protagonista. Els seus clarobscurs són coneguts arreu d’Europa. És un mestre de referència en aquest camp, fins i tot ha exposat al Museu Vermeer Centrum de Delft, Holanda. En canvi, l’autor nascut a Ferreries el 1957 és quasi desconegut a les illes veïnes. És així com el Museu Kairoi Art posa en manifest el seu compromís en divulgar i difondre els millors artistes de les Illes Balears. Amb el suport del Museu de Pintura de les Illes Balears, s’enfoquen sobretot en l’art contemporani, com és en Mascaró. «Destaca per un treball acurat, curós i amb un alt nivell artístic», així és com defineix Kairoi Art el pintor menorquí.