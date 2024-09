Menorca es prepara per acollir la tercera edició de l’Ocean Film Festival Tour (OCEANFF). Tindrà lloc del 19 al 21 de setembre als Cinemes Moix Negre de Ciutadella i a diversos espais a l’aire lliure d’arreu de l’illa. L’objectiu d’aquesta mostra no és un altre que vetllar per la conservació marina, l’esport adaptat i el benestar personal. Per això, el festival internacional australià comptarà amb projeccions cinematogràfiques, debats i activitats paral·leles. Enguany, l’OCEANFF posa especial èmfasi en la fotografia, destacant la bellesa de la mar, mitjançant el Certament Audiovisual per la Conservació de la Mar Balear de MARE.

El programa donarà el tret de sortida amb l’estrena del documental 0Plastic dia 19 de setembre als Cinemes Moix Negre. Al llargmetratge s’exploren els desafiaments i les solucions al voltant de la contaminació dels plàstics. Tot seguit, se celebrarà una xerrada-debat sota el títol de «La Contaminació del Plàstic: Problemes i solucions». Hi participaran membres de l’aliança Menorca Sense Plàstic i Observadors del Mar, sent moderada per l’Actriu Anabella Hernández. La nit continuarà amb la projecció de documentals que exploren la relació entre l’humà i la mar. D’altra banda, la jornada del 20 de setembre se centrarà en l’educació i exploració. Hi haurà una xerrada sobre MARE i una ponència titulada ‘L’altra cara de Menorca’. Es farà a càrrec d’Enric Gener, reconegut fotògraf subaquàtic menorquí. Tot seguit, es projectaran cinc curtmetratges, relacionats amb el medi marí. Finalment, l’últim dia es dedicarà al benestar i a la connexió amb la natura. La jornada començarà amb una sessió de ioga dirigida per Andrea Masó a Cala Torret, sent l’oportunitat ideal per harmonitzar cos i ment en un entorn natural únic. Serà la investigadora Sílvia Díaz Cruz la que tanqui el festival amb una xerrada sobre la conscienciació de la contaminació marina. Es farà a Binibeca i amb la col·laboració de 0Plastic.