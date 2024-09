Vint-i-un artistes participen avui, de les 17 a les 23 hores, en l’exposició col·lectiva PaseArte Fornells que tindrà lloc en tres escenaris diferents de la població. Es tracta d’una iniciativa promoguda per Ànima de Marès by Fornells Bay i executada per Equip Farhub, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament des Mercadal, Junta Local de Fornells, Ports IB, Galeria Retxa, PescArt Menorca, Menorca Preservation, Menorca sense Plàstic i Knight Frank.

Els tres escenaris on es podrà gaudir de les obres exposades són Cas Contramestre, Castell de Sant Antoni i Centre Cívic de Fornells, mentre que la plaça S’Algaret és el punt d’informació i l’inici de la ruta artística. A més, el Castell de Sant Antoni acollirà a les 20 hores l’actuació musical del saxofonista Marc Bosch, que afegirà la dimensió sonora a l’experiència visual.

El director-gerent d’Equip Farhub, Miquel Company, assenyala que PaseArte Fornells 2024 és una iniciativa d’Ànima de Marès amb la voluntat de contribuir en la dinamització del teixit social i cultural de la població costanera, «amb l’organització d’una ruta de diferents espais emblemàtics de Fornells amb artistes locals i vinculats amb Menorca, volen donar l’oportunitat i reivindicar el talent menorquí», assegura. Company afirma que l’objectiu d’aquest esdeveniment cultural que durant sis hores omplirà Fornells d’art és ajuntar la bellesa de la població costanera i el seu entorn natural amb les creacions artístiques dels vint-i-un artistes participants.

Participants

Segons l’organització de PaseArte Fornells 2024, David Monrós «combina tècniques tradicionals amb enfocaments contemporanis per transformar idees complexes en formes visuals impactants»; Xavier Jansana «ha sabut plasmar en el seu treball una profunda connexió amb l’entorn urbà i la natura»; Montse Clausells «es dedica plenament a l’expressió plàstica a través de la pintura, el dibuix i la fotografia»;l’obra pictòrica de Mercedes Angusto «transmet una profunda connexió amb les emocions humanes i el color»; l’estil artístic de Bramon Batlle «es caracteritza per una fusió única de mitjans visuals, on la passió per les persones i les històries es reflecteix en cada obra»; les obres de Kiku Poch «són una mescla de colors vibrants i una sensibilitat que convida a contemplar i reflexionar sobre la natura i els efectes de la mar en els objectes i l’ànima»; Enric Servera «ens transporta a escenaris plens de llum, color i vida»; Maties Sansaloni «explora temes d’identitat, memòria i territori, fusionant colors, textures i formes»; Marta Pruna «transforma l’essència de la natura en impressionants escultures i obres d’art visual»; Irpis «esculpeix una sèrie de figures plenes d’imaginació».

Les escultures de Raia «destaquen per la seva capacitat per capturar l’essència humana a través de formes abstractes i orgàniques»; en Paca Florit «la forma d’una casa de traç net i segur apareix en la majoria de les seves obres»; en Magda Triay «la natura és la seva font d’inspiració, la seva gran mare i la seva obra està íntimament lligada a ella»; la llum i el color són per Pedro Valdemoro «constants en la pràctica d’un naturalisme colorista, autèntics vertebradors de les seves pintures»; la font d’inspiració d’Anna Bofill «és la natura de l’Illa, on troba la llibertat i elements que l’omplen emocionalment»; l’obra d’Antonio Vico reflecteix la seva formació de «rakús, serigrafia, ceràmica i configuració d’esmalts per alta temperatura»; Pacífic Camps «no abandona la tècnica classicista i fa entrar en les seves creacions l’experimentació i la investigació»; Gràcia Ribalaiga «l’apassiona inventar històries, retallar, compondre i crear noves vides per als seus personatges»; l’obra de Roser Llorens es caracteritza «per un profund sentit de l’harmonia i la bellesa»; B.F. Triay es caracteritza per «una fusió única de colors vibrants i textures envoltants»; i l’il·lustrador Bobby Q, que és l’autor del cartell, mostra la seva obra pictòrica.