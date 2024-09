Joan Rotger Julià, amb la seva obra «Del color de les pedres que s’esmolen» s’ha adjudicat el IV Premi Gumersind Gomila de Poesia per a Joves, segons es va desvelar ahir capvespre en un acte celebrat a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Maó. El jove poeta rebrà 2.500 euros en metàl·lic i, per altra banda, la seva obra guanyadora serà publicada per l’editorial AdiA Edicions.

Devuit obres es van presentar a la convocatòria del IV Premi Gumersind Gomila de Poesia per a Joves, essent admeses tretze d’elles i les altres cinc van ser desestimades per incomplir les bases del premi: dues per estar la sol·licitud omplerta incorrectament i tres per no arribar al mínim de versos assenyalat a les bases. Les obres admeses van ser «Materesència», «Arrelament del mot», «Al caire de la fosca», «Impàs», «Principi d’indeterminació», «De la sal al cel», «S’Auba», «Coses que t’hauria dit, però estaves adormit», «La neu trencar-se», «Els amors», «Calcària. Relat de drenatge», «Aiguanegra» i, òbviament, l’obra guanyadora «Del color de les pedres que s’esmolen». La Comissió d’Avaluació del premi, reunida el passat dia 3 de setembre, va destacar de l’obra guanyadora «la destresa formal i d’escriptura a l’hora de construir els poemes», a més de valorar «la musicalitat, la capacitat metafòrica de l’autor i la riquesa en l’ús d’aquest recurs literari», «l’ús que fa de la tipografia que li permet la construcció d’uns poemes gràfics» i, finalment, «la mirada en les arrels i en la vida en el present». Membres La Comissió Avaluadora va estar formada pel tinent d’Esports i Jovent i president d’aquesta Lázaro Alcaide, els poetes Ponç Pons Giménez, Michel Bourret Guasteví, Teresa Pascual Soler, Pere Gomila Bassa i Llucia Palliser, a més del cap d’unitat del Servei Municipal de Cultura i secretari de la Comissió Jordi Orell Villalonga.