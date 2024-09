Cuatro princesas se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento. «Eso que no se cuenta porque, al fin y al cabo, no es tan bonito como dicen…», explican los responsables de «No me toques el cuento», una producción teatral que este domingo (19 horas) recala en el Teatre Ukalari Calós, en Ciutadella.

Un montaje en el que se toman como referencia las historias de las archiconocidas princesas Disney, «siempre bellas, alegres, bondadosas; y por supuesto, todas saben cantar». Ahora, un grupo de actrices se mete en sus vestidos para mostrar el otro lado del clásico final de ‘y vivieron felices y comieron perdices’. Una obra que llega a escena como una deconstrucción de los clásicos cuentos de princesas y que ya han visto en España algo más de 27.000 espectadores. Una receta artística que toma el humor y la música como principales alicientes para satirizar «las convenciones sexistas que subyacen en las películas infantiles». Cabe recordar que hace unos meses ya pasó por el mismo escenario, y con un gran éxito de público, la secuela de la obra en versión masculina: «Ya me has tocado el cuento». Un día antes, el sábado (19 horas), el escenario acogerá el espectáculo familiar «La Lámpara Maravillosa - Tributo de Aladdin».