No hace mucho tiempo Chiara Oliver estaba afrontando las pruebas de casting para intentar entrar en la academia de Operación Triunfo. Un año después, la menorquina, convertida en una estrella mediática, ha vuelto a casa para dar inicio a la gira de su primer EP, «La libreta rosa», con un doble sold out en el Teatre des Born, el sábado y ayer domingo. El principio de un largo camino por salas de España: diez bolos hasta final de año, con todas las entradas vendidas, al igual que los otros seis conciertos programados para 2025, a los que ha tenido que sumar otras seis fechas.

La expectación que la menorquina despierta habla por sí sola. Y prueba de ello es que el pasado fin de semana se desplazaran hasta Ciutadella fans de la artista desde un gran número de países. Todos ellos pudieron disfrutar del esperado aterrizaje de Chiara en los escenarios, arropada por una banda, en el inicio de otra prometedora etapa en su trayectoria.

Fans de la artista, antes de empezar el concierto | Katerina Pu

Pese a su todavía corta carrera, la menorquina no tuvo problema en configurar un sólido set list, con nada más y nada menos que 18 canciones. Arrancó con «La invitada» y concluyó con «La mala costumbre», temas ambos de «La libreta rosa», trabajo que interpretó al completo y al que sumó en el que fue su primer single tras el paso por la Academia de OT, «Mala costumbre». Los presentes en el Teatre des Born tuvieron el privilegio de poder asistir en directo al estreno de dos nuevas canciones: «Tulipanes» Y «Tic Tac».

También hubo tiempo para hacer un guiño a la música de Menorca, con su particular aproximación a «La balada d’en Lucas», que interpretó con la única compañía de su guitarra. El apartado de versiones con el que completó el arranque de su gira, en una demostración de sus amplios referentes musicales, se nutrió de temas tan conocidos como el «Sweet child o‘mine» de Guns n’Roses, «Jolene» de Dolly Parton, «G3 N15», de Rosalía o «Somewhere over the rainbow», de la banda sonora de «El mago de Oz», que dedicó a sus padres, «por creer siempre en ella».

Doble actuación este fin de semana de Oliver | Katerina Pu

La velada terminó con una tremenda ovación mientras de fondo sonaba una de las canciones favoritas de la artista, «Dreams», de Fleewood Mac, poniendo el broche a una noche de ensueño y anunciando las muchas todavía por venir.