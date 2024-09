Faltan tres días para el estreno de «Inversa» (este viernes, a las 21 horas, en el Casino 17 de Gener) y Mama Fiera, su artífice en solitario, se está volviendo «un poco loca» con los preparativos. Es lo que tiene «autodorigirse, que al final es complicado», confiesa. A la artista la conocemos por sus éxitos en el mundo del poetry slam, pero en realidad su principal profesión siempre ha sido la danza española. Eso sí, se atreve con muchas disciplinas y prueba de ello es el espectáculo que está a punto de ver la luz en Ciutadella, algo que es difícil de definir, dado la cantidad de elementos artísticos que incluye, pero se puede resumir en algo así como un recital performance.

Según ella misma explica, «Inversa» es «un refugio construido con poemas y divagaciones diversas desde la intimidad de un rincón fuera del tiempo, en defensa del propio caos y como secreta resistencia al supuesto orden de un mundo, a menudo en contradirección al sentir particular». Un espectáculo, continúa, que nace de la necesidad de hacer una propuesta teatral a partir de varios poemas, algunos de los cuales ya han cobrado vida en el escenario a través del poetry slam, junto a otros nuevos. «La novedad está en guionizarlos, he creado una pequeña trama para que de alguna manera todos los poemas estén conectados en un soliloquio que nace desde un lugar muy íntimo y que invitan a ponerte en otro lugar y reflexionar».

Portada del libro en el que reúne algunas de sus creaciones poéticas bajo el nombre también de «Inversa», un trabajo que presentará este viernes.

Una declaración de intenciones por parte de Mama Fiera y también una invitación a «colocarse a la inversa» sacando la voz en «una sociedad que nos hace sentir como si fuéramos contracorriente». Para ella, ser artista le libera de esa sensación, ya que «el arte tiene esa posibilidad de explotar el imaginario, ahí sí que me siento cómoda porque me puedo expresar con más libertad que en la vida púbica, que tiene una serie de convenciones sociales». Con el arte, en cambio, «puedes permitirte volverte loca y sacar lo que lleva dentro, es un espacio de libertad».

Los poemas, «como piezas que se van tejiendo», son la materia prima de una ambiciosa propuesta que abarca, además de la actuación, la música. Y es que la propia Mama Fiera ha compuesto y producido la banda sonara del espectáculo, una experiencia que ha supuesto abrir «un nuevo canal creativo para descubrir cómo suena lo poético, cómo traducir la emoción de lo que estás diciendo al sonido».

Sin embargo, no se puede pasar por alto que la artista también es su conocida por su faceta musical como parte del dúo Pluma, y quienes quieran descubrir su incursión en el mundo del rap pueden hacerlo a través de la plataforma SoundCloud, donde tiene colgadas varias canciones.

¿Y en qué plano queda la danza en «Inversa»? Pues como no podía ser de otra forma, algo hay: «Llevo toda la vida bailando, y de la danza ahora me parece muy interesante quedarme con el gesto, con lo que puede simbolizar cosas que me apoyen a transmitir lo que estoy diciendo… Aunque yo lo definiría más bien como una especie de danza teatro», defiende Mama Fiera, quien, como campeona de España de Poetry Slam en 2023, ha sido citada para participar el próximo noviembre en Togo en la final mundial.

En resumidas cuentas, «Inversa» es una docena de poemas, algún monólogo, música y algo de rap, todo ello con un toque de danza teatral. Esa es la esencia de un proyecto que, además tiene otro formato, ya que Mama Fiera se ha aventurado a publicar, en una edición autoeditada, una colección de poemas reunidos en un libro que también lleva por título «Inversa» y que presentará en sociedad el viernes.