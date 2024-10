Una gala commemorativa, dos concerts i una obra de teatre van completar el passat cap de setmana la celebració dels primers 10 anys de la Sala Albert Camus, de Sant Lluís, efemèride que va ser el passat dijous dia 26 de setembre.

El divendres dia 27 es va celebrar la gala institucional a la Sala Albert Camus que va girar entorn de la trajectòria d’aquest espai artístic i cultural i totes les seves vivències que han fet possible l’espai que és avui dia. Per explicar i repassar aquests 10 anys, van intervenir diferents personatges o entitats que han tingut un fort vincle amb la sala com ara les companyies de teatre Di-Art, Tornam a ser aquí, Idò Teatre i Som3, a més de l’Escola d’Art Dramàtic de Menorca. La gala va comptar amb les intervencions de la batlessa de Sant Lluís, Loles Tronch, i la regidora de Cultura i Esports, Chiara Berini. Entre tots van mostrar l’evolució de la sala sense deixar de tenir en compte el seu futur.

Música i teatre

Just acabada la gala, la següent activitat es va traslladar al pla de sa Creu amb el concert del grup Najash. La banda, composta per 10 músics menorquins, tenia preparat tot un repertori amb les cançons més potents del mètal simfònic. Els arranjaments musicals proposats fusionaven els sons propis del metall amb un quartet de corda, un piano i dues veus de soprano. Més de cinc-centes persones van gaudir d’una nit trencadora i elèctrica.

El dissabte, novament a la sala, va tenir lloc el concert-tribut a Nino Bravo per homenatjar al gran cantant del pop espanyol, amb la interpretació dels seus millors èxits, com «Libre», «Cartas amarillas», «América» i «Noelia», entre altres, mentre que el diumenge l’espectacle de titelles «Adeu, Peter Pan», de Festuc Teatre, va cloure la programació especial.