L’artista visual menorquí Rafael Timoner participarà el pròxim mes de novembre en el Festival Audiovisual organitzat per Espacio Pulpo, que es celebrarà del dia 4 al 10 al Museu d’art contemporani Es Baluard, de Palma. Timoner aportarà la seva obra «Cosmic Wawe Receiver» que va dissenyar per a l’exposició «Elogi de la taula» el 2022.

De moment, però, la instal·lació escultòrica audiovisual «Cosmic Wawe Receiver» de Rafel Timoner és una de les tres peces amb segell espanyol que participen fins al pròxim dia 15 d’octubre en l’exposició de videoart «Programa de Exibiçao Experimental Transgression art+technology PR2», juntament amb els artistes Isabel Pérez del Pulgar i Lury Lech, que té lloc a l’Auditório do Museu Casa da Luz de Funchal, la capital de Madeira.

Aquesta mostra de videoart a l’illa portuguesa és, en realitat, la segona part del festival que es va inaugurar el passat mes de maig amb l’organització de l’Agéncia de Promoçao da Cultura Atlántica de Madeira, que està comissariada per Hernando Urrutia. Aquesta vegada, consisteix en la segona sessió de projeccions dels vídeos que van ser seleccionats fa cinc mesos, segons assenyala Rafael Timoner.

La resta de participants en aquest festival internacional són Andre Perim, del Brasil; Malitzin Cortés, de Mèxic; Maria Korporal, d’Alemanya; Mohammad Ali Famori, d’Iràn; i Jean-Michel Roilland, Pierre Ajavon i Sandrine Deumier, de França.

Fàbrica Codina

L’agenda artística de Rafael Timoner també té anotada la seva participació amb la mateixa obra a la Setmana de l’Arquitectura, que es celebrarà del 9 al 19 d’octubre, en què l’artista maonès exposarà juntament amb altres obres seves i, òbviament, amb les d’altres artistes, en el marc de l’Any Francesc Femenías, a l’espai expositiu de l’antiga Fàbrica Codina, a Maó.

L’escultura multimèdia «Cosmic Wawe Receiver» va ser el resultat del treball de Timoner sobre el concepte dels cosmos, un dels temes que contemplava l’exposició «Elogi de la taula» que es va poder visitar a finals de 2022 a Maó i en el primer trimestre de 2023 a Ciutadella. Timoner assenyala que és una escultura que representa un receptor d’ones còmiques a la que hi ha incorporat un software i un vídeo d’on procedeix el so que està sincronitzat amb les imatges projectades i que provoca unes vibracions a l’aigua que hi ha a la base de l’escultura.