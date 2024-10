El president de l’Ateneu de Maó, Jaume Verdaguer va assegurar aquest dilluns que l’entitat, que per primera vegada ha superat el miler de socis, és un lloc de diàleg i debat «per cada vegada ser un poc més cults i poder afrontar amb més garanties el nostre futur». El discurs de Verdaguer va encetar l’acte d’inauguració del curs 2024-2025, que va comptar amb la conferència inaugural sobre «La revolució quàntica: un viatge al futur de la computació i la comunicació», a càrrec del doctor Juan Ignacio Cirac, doctor en Física Teòrica a la Universidad Complutense de Madrid.

Jaume Verdaguer va començar la seva intervenció recordant que el pròxim any l’Ateneu de Maó compleix 120 anys de la seva creació i que sempre ha tingut la voluntat de ser una entitat cultural destinada a informar a la gent sobre la realitat del món per fer-la més culta, un món que és conseqüència del que s’ha fet en el passat i de les decisions presses. «El nostre futur estarà condicionat pel que farem i planificarem ara. Per açò, més que mai és important que estiguem el millor informat possible. Necessitam analitzar la situació en què vivim, i per açò és necessari que ens il·lustrin persones qualificades i ens facin veure els errors del passat, la situació actual i el que hauríem de fer de cara al futur.

El físic Juan Ignació Cirac va pronunciar la conferència inaugural del curs 2024-2025

Entre els temes que Verdaguer va mencionar que preocupen a nivell global hi ha l’eliminació de la pobresa, la conservació del planeta, lluitar contra les injustícies, les guerres, la violència contra les dones i la immigració, entre altres. A nivell insular, el president de l’Ateneu va assegurar que les preocupacions cabdals que tenen els menorquins són «la preservació de la nostra illa que s’ha de fer compatible amb un desenvolupament econòmic adequat a la situació que permeti mantenir el patrimoni natural i el cultural i no em referesc tan sols a la nostra llengua, sinó també a la gastronomia i altres. Aquí també ens preocupa la problemàtica de l’habitatge», va subratllar.

Continuïtat

Verdaguer va recordar que l’actual equip directiu ha treballat amb l’anterior presidenta de l’Ateneu, Margarita Orfila, i la seva pretensió és la de continuar amb la mateixa ruta i manera de fer feina d’altres anys, «a més introduirem alguna novetat, com la modificació i actualització dels estatuts que són molt antics i amb un llenguatge també antic, dins la junta directiva hi ha una executiva de nova creació que no està reflectida en els estatuts, ampliar el termini de presentació de candidatures a la presidència, així com donar més informació als socis de l’entitat».

Verdaguer va subratllar el suport dels socis, que ha permès dur a terme totes les activitats dels darrers anys, a més de les entitats públiques, com el Consell insular i l’Ajuntament de Maó, i també entitats privades com Artiem Hotels, Gestoria Orfila, Fundación Asmar, Construcciones Fernández Nájera i la SEEC (Sociedad Española de Estudios Clásicos).