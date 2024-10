«Le petit prince», l’obra universal de l’escriptor Antoine Saint Exupéry ja té la seva versió en menorquí, «Es principet», que ha estat impulsada per l’editor català Jaume Arbonés i escrita per Sili Pons Sabater amb la revisió del text a càrrec de Pau Faner. Aquesta nova edició compta amb la col·laboració del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell.

El nou llibre és el resultat d’una proposta que l’editor Jaume Arbonés, un col·leccionista de les primeres edicions de «Le petit prince» de l’escriptor Antoine de Saint Exupéry en qualsevol llengua arreu del món, va fer a Sili Pons. L’any 2011, Arbonés havia arreplegat fins a vuit-centes primeres edicions d’aquest clàssic de la literatura. L’ha traduïda a l’aranès, valencià i mallorquí, però al menorquí encara no s’havia fet. Quan es va publicar en mallorquí, Joan Pons Torres era president de Sa Fundació i va participar en la seva presentació. Així doncs, li va demanar a l’editor quan es publicaria en menorquí.

El passat mes de març, Arbonés es va posar en contacte amb na Sili Pons per dur endavant la publicació en menorquí i tot d’una es va posar a fer feina. «He fet l’edició en menorquí a partir de la versió en mallorquí, que té un vocabulari diferent al menorquí, la construcció de les frases també ho és, moltes expressions tampoc les empram a Menorca. També m’he ajudat de l’edició en català i entre les dues l’he anat adaptant a la modalitat de Menorca: pronoms, formes verbals i tot el lèxic de l’Illa», assegura.

Així com a l’edició en mallorquí el títol del llibre és «Es petit príncep», a l’edició en menorquí s’ha optat per «Es principet», per tal de diferenciar-lo de la versió mallorquina. En valencià és «El príncep xiquet», en aranès «Eth petit prince» i en català «El principet».

L’escriptor Pau Faner ha participat en aquesta nova edició com a corrector del llibre. «És un valor afegit el fet que Pau Faner, un escriptor ciutadellenc tan reconegut, acceptés amb molt de gust la meva proposta de fer la revisió del text en menorquí. La veritat és que em va fer molta il·lusió que acceptés i em va dir que ‘m’ho miraré com si fos meu i et faré totes les recomanacions que trobi’. Encara me’n record d’aquestes paraules, per jo és un honor i un orgull que la revisió l’hagi feta ell», subratlla.

Sili Pons afirma que encara no està fixada una data concreta per a la presentació del nou llibre, tot i que assenyala que la idea és que sigui durant el pròxim mes de novembre i comptarà amb la presència, a més d’ella mateixa, de l’editor i també del conseller Joan Pons Torres.

En menorquí

A la portada del llibre es destaca que es tracta d’una «edició en menorquí», mentre que a la segona pàgina i a la contraportada s’hi fa constar que l’edició del llibre compta amb la col·laboració del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell.

Precisament, el passat juliol l’organisme insular va aprovar la nova convocatòria dels ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana, que aquest any prioritza «especialment el menorquí», segons s’estableix al text que regula les diferents línies de crèdit. El canvi en la redacció de les bases es produeix després de l’arribada del conseller Pons Torres a l’àrea de Cultura i també que s’hagi manifestat en nombroses ocasions a favor de l’ús de la forma lingüística pròpia de l’Illa.