Vuitanta artistes procedents de tot el món van iniciar el passat dilluns l’esdeveniment artístic, anomenat Interzone, organitzat per Quaratine i que es prolongarà fins al pròxim diumenge dia 20.

L’organització vol que el Llatzeret es converteix en un espai on la realitat i la ficció s'entrellacen, on les convencions socials i artístiques desapareixen. «Uns llimbs on l'exploració, el joc, el caos i la llibertat constitueixen els fonaments de Quarantine, convertint-se així en un purgatori per a artistes», assegura.

La setmana és conduïda per un grup de vuit mentors, primeres figures del camp de la figuració pictòrica. La presència d'aquests vuit artistes a Interzone es presenta com una oportunitat per conèixer-los i interactuar amb ells. Des de la personalitat única i lligada al món de la televisió de Gary Baseman, fins a la tècnica depurada del realisme de l'espanyol Eloy Morales, passant per l'experiència dels galeristes Ken Harman Hashimoto i Jennifer Rizzo. Els acompanyen els pintors figuratius Phil Hale, Henrik Uldalen, Edward Povey i Yuko Shimizu. Tots ells aporten una visió professional de la formació de l'artista, que aprofita els seus coneixements i aportacions. Als vuit mentors s’hi afegeixen artistes d’EUA, Canadà, Regne Unit, França, Finlàndia, Polònia, Àustria, Països Baixos, Mèxic i Colòmbia

Activitats

Un petit grup d’alumnes de segon de batxillerat de l’Escola d’Arts de Menorca ha estat convidat a participar dels tallers, mentre que el Museu Thalassa des Castell acollirà aquest divendres, a les 19.30 h, una xerrada amb l’artista Eloy Morales.