La Fundació Reynolds, de Maó, va concedir aquest dijous la beca de viatge TRF de 2024 a Marina Lozano Triay, des Mercadal, i María Eva Meliá Sintes, de Maó, donada l’excepcional qualitat de les propostes de les dues sol·licitants, en un acte que va comptar amb la presència de la guanyadora de la beca 2023, Elena de Castro, i l’actuació musical de Dani Molina.

El president de The Reynolds Foundation, Richard Reynolds, va expressar, per mediació del representant de la Fundació, George Spooner, la seva emoció per la concessió un any més de la beca de viatge per a artistes de l’Illa, subratllant la gran qualitat de les propostes presentades, per la qual cosa la Fundació havia decidit concedir la beca TRF d’enguany a dues joves, Marina Lozano Triay i María Eva Meliá Sintes. «La decisió ha estat especialment difícil a causa de l’alta qualitat dels sol·licitants talentosos, cadascun dels quals podria beneficiar-se enormement d’aquesta oportunitat. L’objectiu de la beca és ajudar els artistes a sortir de l’Illa, adquirir noves perspectives i tornar enriquits per contribuir a la nostra escena cultural a Menorca», va assegurar Spooner.

La seu de la Fundació Reynolds a Maó va acollir l’acte de la concessió de la beca, amb una actuació de Dani Molina. | Gemma Andreu

Marina Lozano Triay, de 30 anys i des Mercadal, planeja assistir a un curs intensiu de Disseny Escenogràfic a Central Saint Martins de Londres. Per la seva part, Maria Eva Meliá Sintes, de 31 anys i de Maó, es dedica a les arts gràfiques i vol fer un curs d’exploració artística amb diverses tècniques a Escòcia per impulsar la seva obra.

La convocatòria de la beca de viatge TRF 2024 ha tingut la novetat d’ampliar-se la franja d’edat dels interessats, establint-se entre 18 i 35 anys, fet que ha representat una major participació respecte a l’edició anterior.

Per altra banda, l’artista plàstica Elena de Castro, guanyadora de la beca de viatge 2023, va presentar algunes de les seves pintures més recents que va mostrar a la seva exposició «Lo absurdo», formada per vint-i-una obres, a Ática Art Gallery, al port de Maó. Una exposició fruit d’haver assistit a principis d’any a un curs especialitzat en art moda a l’ Istituto Marangoni de Londres.

La vetllada va acabar amb una actuació musical a càrrec del pianista Dani Molina, beneficiari de la beca de música TRF.

Altres edicions

Els guanyadors de les anteriors edicions han estat Elena de Castro (2023), Pere Josep Llopart (2020), Jordi Cárdenas Lozano (2019), Paula Kurundi Nyangabyacki (2018), Macià Florit Campins (2017), Carme Gomila (2016), Helena Ferrando Requena (2015), Biel Moreno Mercadal (2014), Clara Bañón Mercadal (2013) i Pol Marbán Paltor (2012).

La Fundació Reynolds concedeix beques a artistes joves per ajudar-los a desenvolupar les seves aptituds professionals i donar suport a l’inici de les seves carreres. En particular, però no exclusivament, la Fundació està interessada a ajudar a l’assistència a cursos d’estiu, o el seu equivalent, i projectes d’aprenentatge/professionals que impliquin viatges. L’import màxim que es concedeix a una persona és de 7.500 euros.