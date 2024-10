El conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Joan Pons Torres, va assenyalar que la Fira del Llibre de Menorca es celebrarà el mes de juliol de 2025 a Ciutadella, una vegada que el passat estiu no es va poder celebrar, com s’havia previst, per haver sorgit una sèrie de problemes logístics a darrera hora. Pons Torres defensa la Fira del Llibre de Menorca perquè dona suport als autors menorquins.

El passat estiu la plaça des Pins, a Ciutadella, havia estat escollida inicialment com a ubicació per a la fira, però per problemes d’espai es va decidir traslladar a la plaça de la Catedral. Lloc aquest últim en què, per les característiques de les carpes, tampoc no es donaven les condicions necessàries per complir amb una de les exigències de seguretat, que pogués passar una ambulància.