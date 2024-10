L’Institut Menorquí d’Estudis ha presentat un catàleg amb 34 propostes al centres d’Educació Secundària de Menorca dins d’una nova edició del programa Vinculum, que fomenta «el coneixement científic sobre Menorca, des de Menorca i per Menorca» donant suport a alumnat i professorat de Batxillerat en l’assignatura de Treball de Recerca.

El catàleg planteja als estudiants temes de recerca, proposats per membres de l’IME, que pretén servir d’inspiració en la tria del tema del seu treball, «amb la finalitat de reforçar els lligams de l’alumnat amb el territori a través de la recerca». Entre les temàtiques hi ha diversos àmbits de coneixement com la història, l’art, la societat, el medi ambient, la llengua i la física. La història de l’ecologisme, la valoració del patrimoni geològic de Menorca i els mol·luscs terrestres a Menorca. Els alumnes que triïn un tema del catàleg, tindran assessoria puntual de membres de l’Institut Menorquí d’Estudis.

A més, des de l’IME, i amb l’objectiu d’ampliar el suport a alumnat i professorat en l’assignatura del Treball de Recerca de Batxillerat, el Programa Vinculum «s’ha ampliat amb l’organització d’una sèrie de tallers dirigits a tot l’alumnat de primer de Batxillerat de Menorca per proporcionar- los eines metodològiques per fer recerca en diferents àmbits de coneixement: les ciències naturals, socials i humanes», explica Marta Jordi. Els tallers tindran lloc el novembre i desembre, quan l’alumnat ja hagi triat tema.

Abans de finals d’any també es publicarà la segona convocatòria dels Premis Vinculum, en dues categories: treballs de recerca relacionats amb Menorca, i treballs de recerca de temàtica general. La novetat d’enguany és que hi haurà un guanyador i dos finalistes per cada categoria, i tots rebran premi. El lliurament dels premis tindrà lloc a principis de febrer de 2025 al Teatre des Born de Ciutadella, en un acte de divulgació científica dirigit a l’alumnat de Batxillerat.

A més d’aquestes activitats, l’IME i el CEP tornaran a organitzar una formació conjunta pel professorat de Menorca en el tercer trimestre d’aquest curs sobre aspectes rellevants a tenir en compte en la tutorització dels treballs de recerca de batxillerat.

A través de Vinculum, l’IME vol enfortir els vincles establerts amb el sector educatiu, donant compliment a un dels propòsits de la missió de l’entitat pel que fa a la transferència de coneixement a altres agents socials.

«A principis d’octubre visitam diversos centres de Secundària de Menorca per presentar el catàleg de temes directament a l’alumnat. Aquest contacte directe ens permet conèixer més de prop les necessitats dels diferents centres en aquest aspecte i millorar el programa Vinculum any rere any», comenta Jordi.