Aquest dissabte, a les 18 hores, el grup de teatre SOM3, de Sant Lluís, posa en escena «Todo menos clásico», una obra en castellà creada per Lluís Seguí a partir del gran clàssic shakespearià «Romeu i Julieta» i interpretada pel mateix autor, en el paper de Romeu, i Yolanda Martínez, en el de Julieta, a la Sala Albert Camus, de Sant Lluís.

Lluís Seguí i Yolanda Martínez, assenyalen que «Todo menos clásico» és una visió moderna, innovadora i actual de com serien els dos personatges que interpreten al segle XXI. Aquesta obra de creació pròpia entrellaça la seva essència clàssica amb la forma de vida contemporània, però amb la particularitat que no té el tràgic desenllaç de l’obra original i, per altra banda, romp amb el mite de l’amor romàntic i veritable, donant valor al desig de llibertat.

Seguí i Martínez subratllen que els valors artístics i socials d'aquest projecte teatral, que es caracteritza per la seva posada en escena minimalista, són «plasmar davant de l’espectador com un gran clàssic s'extrapola al món contemporani, desdibuixar i donar una versió fresca sempre donant valor a la cultura. A més, es dona un recorregut en el temps de com eren i com són actualment les relacions sentimentals, donant valor a l'equitat de gènere i recolzant col·lectiu Lgtbi+».

La direcció, escenografia, vestuari, producció i música de «Todo menos clásico» va a càrrec de SOM3, amb Laura Sintes com a ajudant de direcció, Vicenç Oliver en l’assessorament i Laura Sintes i Salvador Forner en la il·luminació i so.

Trajectòria

SOM3 va néixer a principis del 2019, quan Lluís Seguí i Yolanda Martínez van materialitzar les inquietuds, la passió pel teatre i les ganes de crear. Durant aquests cinc anys han donat a llum a quatre obres de creació pròpia, «Ens ho mereixíem?» va ser representada el 2020, «Sexe ocult» el 2021-2022 i «La mort del silenci» el 2022, mentre que «Todo menos clásico» ho serà aquest dissabte.

«Ens ho mereixíem?» tracta sobre la violència de gènere; «Sexe ocult» és una obra que dona suport a la diversitat sexual i les diferents formes que hi ha d’estimar i «La mort del silenci» és una obra que posa en dubte el valor de l’ètica, amb els personatges heterogenis que lluiten perquè un secret quedi guardat per sempre. Els protagonistes són víctimes d'una teranyina teixida de corrupció, violència, addiccions i sexe.