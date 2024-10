L’Ajuntament de Maó i el Consell insular organitzen «Lluís Real. La fugacitat de la mirada», una exposició amb obres inèdites del fotògraf maonès que s’inaugura aquest dissabte, a les 19 hores, al Centre d’Art Ca n’Oliver de Maó. La mostra fotogràfica, que està comissariada per Carles Jiménez, es podrà visitar fins al pròxim dia 26 de gener de 2025. «Dedicar una exposició al fotògraf Lluís Real és una magnífica oportunitat de poder gaudir de l’obra d’un dels millors fotògrafs que ha donat Menorca. Amb una trajectòria discreta, d’abast internacional i al marge dels circuits de l’art, Lluís Real ha construït un llenguatge visual molt personal», assegura Carles Jiménez.

«Lluís Real. La fugacitat de la mirada» està formada per una setantena de fotografies dividides en cinc sèries i fetes per l’autor al llarg dels darrers quinze anys i que, en la seva gran majoria, no han estat exposades ni publicades enlloc. Aquestes sèries fotogràfiques són «Hong Kong», «WinterWonderland», «Circ», «London bridge» i «Ca n’Oliver».

La mostra s’inaugura aquest dissabte i es podrà veure fins al 26 de gener. | Gemma Andreu

De les cinc sèries fotogràfiques, només «Hong Kong» ha estat exposada al públic, donat que va formar part d’una exposició itinerant que va organitzar Sa Nostra.

El gruix de l’exposició són les sèries fotogràfiques «WinterWonderland» i «Circ», que mostren un Lluís Real carregat de recursos estètics i tècnics, assenyala Jiménez. La sèrie «Circ» recull dos anys de feina al voltant del circ Raluy i s’acompanya amb un vídeo creat per a l’exposició i realitzat per Luis Torroja Matas, en el qual intervenen els responsables del circ que van protagonitzar les seves gires a Menorca.

Real, en un autorretrat.

La imperfecció i la idea de la fugacitat -«de l’efímer de la mirada, que plana per tota l’exposició, fins a l’extrem», apunta Jiménez- està reflectida en la sèrie «London Bridge», en la qual el fotògraf experimenta amb la imatge.

La darrera sèrie, «Ca n’Oliver», és en certa manera un viatge en el temps i trasllada el públic a l’estat ruïnós de la Casa Oliver abans de la seva restauració i que, des de fa uns anys, s’ha convertit en un centre d’art de la ciutat.

Carles Jiménez subratlla que les fotografies de Lluís Real «no només són registres documentals de contextos diversos, sinó que també se’ns presenten amb una nova mirada, construïda mitjançant recursos tècnics que l’autor ha desenvolupat al llarg de la seva trajectòria i que confereixen a les imatges unes qualitats que ens aproximen al món de la il·lusió i el somieig».

Visites guiades

L’exposició «Lluís Real. La fugacitat de la mirada» també inclou una sèrie d’activitats complementàries, entre les quals s’han organitzat dues visites guiades, amb accés lliure, que aniran a càrrec de l’autor de les fotografies Lluís Real i del comissari de la mostra Carles Jiménez. La primera de les visites guiades tindrà lloc el dissabte 30 de novembre, a les 12 hores, mentre que la segona serà el dissabte 11 de gener de 2025 a les 12 hores.