El Cercle Artístic encara el seu cap de setmana més especial de l’any, el de la celebració d’una nova edició de la gala de lliurament del Premi Born de Teatre. Esdeveniment que ve precedit de diversos actes relacionats amb el guardó, com la lectura de l’obra guanyadora de l’any passat, o la presentació de les edicions en les quatre llengües de l’Estat.

Queden poques hores per conèixer el guanyador del Premi Born de Teatre 2024, espera que el Cercle Artístic omple de contingut amb propostes com la d’aquest dijous vespre, a la Sala Jeroni Marquès. El grup de lectura de l’entitat de la plaça des Born va fer una lectura de «Y que nunca he llorado», el text dramàtic de Miguel Ángel González, que l’any passat s‘endugué el Premi Born.

Aquest divendres, a les 20 hores, i també a la seu del Cercle, es presentaran les edicions en català, castellà, gallec i basc de l’obra de González i, posteriorment, la guionista Eulàlia Carrillo oferirà la conferència «Teatre i sèries: història d’una parella estable».

L’esdeveniment estrella del cap de setmana tindrà lloc dissabte, a partir de les 21 hores, al Teatre des Born. Abans del lliurament del Premi Born es representarà l’obra «Casa Calores», creada i dirigida per Pere Riera i produïda per la Sala Beckett.