Passen els anys, però queden les cançons. Les de Ja t’ho diré. El llegat etern que ha deixat el millor grup de rock que mai ha sortit de Menorca. Encara entre els cinc més escoltats a Spotify, 21 anys després del seu adéu. Ara en fa un que en Sente Fontestad, el bateria, se’n va anar. Però el seu nom, el seu record, sobrevolà durant tot el dia, com a suspès en l’aire, el teatre del Casino 17 de Gener de Ciutadella.

Allà, en Cris Juanico, en Sebastià Saurina, en Jesús Moll, en Carles Pons i en Miquel Brugués -els seus companys dels Ja t’ho- van ajuntar bona part dels 80 músics que els acompanyaran dalt l’escenari en el doble concert d’homenatge que es farà a Girona (9 de novembre) i Ciutadella (16) en la seva memòria.

Els cantants Leonmanso, Shanti, Frank Pons (Pèl de Gall), Sergi Cleofe, Quim Torres, Len Mesquida (Delen), Carla Gener o Bep Marquès i músics com Pacífic Camps, Joan Mesquida, Silve Soler, Lluís Gener, Martí Genestar, Dani Benejam, Pere Moll, Quim Ribó, Xavi Fortuny, David Marquès, Pere Goñalons o Josep Bagur, entre molts altres, dedicaren el diumenge a fer costat al grup, que assajava per primera vegada amb ells els 18 temes del repertori del concert. No hi faltà tampoc Pepe Melià, cofundador i un dels primers cantants de la banda, que promet fer de la renovada interpretació d’«El Último Verdugo» un dels moments àlgids de la celebració.

En Sente, el recordat, l’enyorat, no hi era, però sí la seva bateria. Situada emotivament al bell mig de l’escenari. Testimoni d’excepció d’una trobada de músics gairebé irrepetible a Menorca.

Durant prop de cinc hores el matí i altres dues el capvespre, els Ja t’ho diré van tornar a fer sonar himnes intergeneracionals que ja formen part del cançoner popular de Menorca. Els que van exportar durant tota una dècada a Catalunya i que els serviren per passejar la seva música en més de 600 concerts.

Melodies mai oblidades, interpretades a duet, que també tindran la seva rèplica a Girona, on es van establir i on un bon nombre de músics i grups de l’època, des de Gerard Quintana (Sopa de Cabra) a Quimi Portet (El Último de la Fila), Pau Marquès (Umpa-pah), Natxo Tarrés (Gossos) o Pemi Fortuny (Lax’n Busto), també s’han sumat a la festa. Per al concert de La Mirona (Girona) encara hi queden entrades, i també per al de Ciutadella (al pàrquing de l’Oar), que ha pujat l’aforament fins als 5.000 espectadors. No us perdeu el darrer vals dels Ja t’ho. En Sente passarà llista.