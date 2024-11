Aquest dimecres es va celebrar a la seu de l’IME, a Maó, la prova específica per a la contractació d’un tècnic especialista en toponímia en el marc del conveni subscrit el 2023 entre la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern balear, Consell insular, UIB, Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears i IME per al desplegament a Menorca del Nomenclàtor geogràfic de les Illes Balears.

La llista definitiva de persones admeses de la convocatòria del procés selectiu de contractació va quedar formada per Ariadna Anglada Triay, Josep Buñuel Polvorosa, Joan Camps Morlà, Núria Cardona Torres, Luis Carreras Crespo, Caterina Coll Moll, Laura Giménez Anglada, Dídac Martorell Paquier, Ciceró Pasqual Cardona, Gabriel Pons Pons i Neus Torrent Carretero.

Per altra part, l’enginyer agrònom Ricard Cots Torrelles va presidir el tribunal qualificador del referit procés selectiu que estava format per la llicenciada en Filologia catalana Eva Florit i la llicenciada en Filologia valenciana Maria Teresa Mollà Villaplana.

La coordinadora científica de l’IME, Marta Jordi, va assenyalar aquest dimecres que el conveni entre diferents institucions subscrit el 2023 és una fita històrica que s’anava reclamant des de feia molt de temps i que per primera vegada hi ha dotació pressupostària perquè des de l’IME es contracti un tècnic i posteriorment un auxiliar per dur a terme el projecte de toponímia de l’Illa, «tot s’ha endarrerit perquè hi ha hagut l’estabilització extraordinària de places i el servei de persones del Consell, que és el nostre, va absolutament col·lapsat. S’han fet unes bases i una convocatòria pública i oberta a tothom».

Referent

La coordinadora de l’IME va subratllar la gran feina de recerca toponímica de l’Illa realitzada durant anys per Xavier Gomila, amb el suport de l’IME. «Ell continua sent el gran referent de la toponímia de Menorca, la seva feina està inclosa en la pàgina web del Nomenclàtor de Toponímia de les Illes Balears, ha fet una feina increïble de forma altruista», subratlla i defensa que a partir d’ara aquest projecte de recuperació toponímica es faci amb un finançament i unes institucions que li donen suport.