Una pitonissa revela a Edmond que no és al lloc on li correspon, una frase que el marca i, a partir de la qual, comença una davallada als inferns de l’home que el transforma per sempre, és l’argument d’«Edmond», una obra del novel·lista, assagista, dramaturg, guionista i director de cinema estatunidenc, David Mamet, que aquest dissabte, a les 20 hores, es posarà en escena al Teatre des Born, de Ciutadella.

L’obra «Edmond», que el dissabte agafarà vida sobre l’escenari és una coproducció de les companyies Xàfec Teatre i La Clota, amb la direcció de Pitus Fernández, la música de Pere Pelegrí i la interpretació a càrrec d’Aleix Rengel, Rodo Gener, Queralt Albinyana i Pedro Morlà, amb tretze microespais i dos grans espais bàsics que es defineixen amb la il·luminació i els elements escènics apropiats. Xàfec Teatre i La Clota assenyalen que «Edmond» representa una «ocasió oportuna d’assistir a la decadència d’una masculinitat caduca, de constatar les conseqüències d’aferrar-se al pensament d’altres o als clixés». El protagonista és una persona d’aquelles que es consideraria com a «normal» i que obliga a reflexionar profundament sobre les pròpies decisions, «des de la butaca podrem observar i observar-nos, i potser burlar-nos o comprende els motius d’una baixada als inferns voluntària en un vertiginós viatge d’una sola nit a la recerca de la pau i el respecte per un mateix». Paradoxa A més, es reconeix que aquesta obra teatral no ofereix respostes sobre la trama argumental en el context mundial actual, «tanmateix viurem amb el protagonista el dilema de ‘la raó de viure’, aprofundint en la paradoxa humana. Quines circumstàncies provoquen que l’animal racional i evolucionat que som, que es creu lliure d’escollir, que busca i dona amor, acabi convertint-se en un ésser diabòlic i violent». L’escenografia està dissenyada per Pitus Fernández i Santi Capó amb l’esperit de recrear els vint-i-tres espais diferents en els quals transcorre l’obra. Contempla un espai escènic d’«Edmond» auster i minimalista, format per tres tòtems mòbils, amb uns elements en gran part elaborats de materials reciclats i fabricats de manera artesanal. La posada en escena d’«Edmond» també compta amb la participació de Luz Sanz (ajudant de direcció», Sandra Mascaró (vestuari) i Santi Anglada (disenny de llums). La vivència conjunta del viatge d’Edmond i l’espectador «Obra repleta de paradoxes i dilemes, realista, directe, àgil i viva». Així es definiex l’obra d’aquest dissabte al Teatre des Born, perquè el binomi Edmond/espectador visqui el viatge des del principi de forma conjunta. «Per fer açò, passarem de les imatges subtils a altres més crues, viscerals i denses, en les quals no falta la ironia i que aniran descobrint progressivament el món interior d’Edmon», asseguren. Es tracta d’una obra seqüencial, «amb escenes curtes molt cinematogràfiques, amb imatges intenses i tendres, i amb un temps sostingut i controlat per sempre viu i intens. És una obra de teatre contemporani amb reminiscències shakespearianes i pinzellades de tragicomèdia, el mite de l’heroi que romp amb tot per executar la partida, experimentar la iniciació i tornar de nou al món, havent perdut la seva anterior identitat personal i social», subratllen.