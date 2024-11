El proper cap de setmana es posen en marxa a Maó dos programes d’activitats culturals i d’oci per aquest mes de novembre. «Maó emociona» inclou sis propostes d’oci a tres espais diferents: la plaça Esplanada, Es Freginal i la plaça Constitució. Hi haurà cercavila i correfoc amb Myotragus, actuacions musicals amb ballades populars, la Màster de Zumba i una exhibició de ball en línia. També inclou activitats per a infants els tres propers diumenges. Aquesta proposta programa també una visita a l’Estació Naval, dia 23, un mercat musical de venda de vinils, instruments, cd’s de segona mà, el dia 30.

Visites per mirar Maó La segona proposta municipal per aquest mes porta el títol de «Mira Maó» i s’ofereix la visita guiada a llocs emblemàtics, com són el Teatre Principal, galeries i estudis d’art del municipi, Ca n’Oliver i el mercat de Sa Plaça. El batle Héctor Pons va explicar que aquestes propostes volen dinamitzar la ciutat i espais concrets, després dels bons resultats comercials del mes d’octubre gràcies als creuers i a activitats com la Fira del Formatge.