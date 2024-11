Els nadons i els infants són «els grana oblidats de la Menorca taiòtica. Per aquest motiu el Museu de Menorca obre dissabte una exposició a l’Espai Zero dedicada als més petits, els nadons i els infants. Ho fa a partir d’una nova línia de treball sobre la infantesa, les cures i el tractament de la mort. I també per la troballa al jaciment de Cornia Nou de nou enterraments de perinatals i nadons al voltant del talaiot oest, en un dels jaciments més emblemàtics de la cultura dels nostres avantpassats.

És la primera vegada que es detecta un nombre tan elevat de sepultures infantils, en un espai que no era funerari, sinó que es dedicava a processar i emmagatzemar aliments per part de les comunitats talaiòtiques entre el 1100 i el 600 aC. A partir del segle V aC, una vegada abandonats aquests edificis, es van començar a enterrar entre les runes les urnes funeràries de ceràmica. El darrer nadó que es va enterrar va ser al segle II dC, ja en època romana. L’exposició ha estat comissariada per Àloe Masdeu, antropòloga, Damià Ramis, codirector del projecte de Cornia Nou i Montserrat Anglada, tècnica del Museu de Menorca i codirectora del projecte de Cornia Nou Visites i conferències Amb motiu de l’exposició el Museu ofereix un ventall d’activitats complementàries. El proper diumenge, l’arqueòloga Irene Riudavets farà de guia a una visita a la necròpolis des Tudons. Més endavant es visitarà Cornia Nou. Estan previstes dues conferències de la comare i antropòloga física Patxuka de Miguel Ibáñez i de l’arqueòloga Margalida Coll. També s’oferirà un taller familiar de Sa Xaranga.