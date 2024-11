La pintora Úrsula Mascaró inaugura avui, a les 12 hores, l’exposició «Luz» a la sala annexa de l’església evangèlica alemana Friedenskirche, al Paseo de la Castellana, a Madrid, un total de quinze quadres en què l’artista menorquina mostra el resultat de la feina duta a terme aquest any sobre diferents conceptes de la metafísica. L’exposició podrà ser visitada fins al pròxim dia 5 de desembre.

L’exposició «Luz» és una realitat gràcies a l’oferiment que uns amics de l’artista li van fer per mostrar la seva obra a Madrid i, en realitat, està formada per obres procedents de dues sèries que l’artista ha treballat enguany, amb un total d’una seixantena de quadres. Una d’aquestes sèries és la denominada «Luz», que també dona nom a l’exposició, i l’altra es tracta de «Tesoros escondidos», i concretament de la col·lecció d’Àfrica i de la col·lecció blanca.

Paisatges interiors

Els diferents quadres representen paisatges interiors amb una superfície tridimensional, no plana, uns paisatges que són resultat de la reflexió a partir de conceptes metafísics, entre altres, «La paz está en mí y no en las circunstancias», «Mi corazón late, no lo des por sentado», i «El observador», segons assegura l’artista.

Els quadres estan il·luminats des de la part de darrere amb llums LED que estan incorporades al mateix quadre, per la qual cosa aquesta llum juga un paper molt important en la imatge que veu l’espectador que l’autora ha construït a partir de la utilització de diferents materials, com són la resina, el carbonet, les pedretes de marbre, el guix i el pa d’or.