La carrera está siendo prolongada, pero no ha sido un camino de rosas. «Hemos pasado de tocar en la calle o pubs casi sin gente, a salas por toda Europa con aforos completos», reconoce el menorquín, quien se muestra muy satisfecho de «de haber llegado donde hemos llegado por nuestra cuenta». Entre los logros figuran el de de haber sido la primera banda española que ha tocado en el Monsters of Rock Cruise o el Rocklahoma, festivales ambos de Estados Unidos. «Me siento muy orgulloso de haber viajado casi por todo el mundo con mi música y eso no se consigue haciendo las cosas a medias», añade Jacob.