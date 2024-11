La companyia teatral Som3, de Sant Lluís, presenta aquest dissabte, a les 20 hores, l’obra «Todo menos clásico» al teatre de l’Orfeó Maonès, després de la seva estrena el passat 26 d’octubre a la Sala Albert Camus, de Sant Lluís, i una segona representació el passat dia 9 de novembre al Teatro Unión Tejina, a Tenerife.

«Todo menos clásico» és una obra en castellà creada per Lluís Seguí a partir del gran clàssic «Romeu i Julieta», de William Shakespeare, interpretada pel mateix autor en el paper de Romeu, i Yolanda Martínez en el de Julieta.

De Tenerife a Maó

Després de la seva exitosa representació la setmana passada al teatre-auditori del poble de Tejina, a Tenerife, la creació de la història de com serien Romeu i Julieta en el segle XXI puja dalt l’escenari de l’Orfeó Maonès, en una versió que no presenta el tràgic desenllaç de l’obra original i, per altra banda, romp amb el mite de l’amor romàntic i veritable, donant valor al desig de llibertat.