Un grup de sis psicòlogues de la Fundació Althaia de Manresa ha publicat el llibre solidari «Cuinant les nostres emocions a foc lent», que serà presentat per les seves autores aquest divendres, a les 19 hores, al Centre de Convencions des Mercadal. El llibre està estructurat com si fos un menú, per la qual cosa inclou uns entrants, uns plats principals i unes postres, a més d’un apartat anomenat «Aperitiu» i un altre que les autores han batejat amb el nom de «Per acompanyar».

M. Cruz Crespo, M. Jesús Creus, Dominica Díez, Yolanda Martínez, Antònia Raich i Rosa Tejedor són sis psicòlogues de l’àrea de Salut Mental d’Althaia que fa molts anys que treballen juntes. Motivades per la promoció de la salut, van tenir la idea d’escriure un llibre que recollís les recomanacions sobre gestió emocional que fan habitualment en la seva consulta als seus pacients. Uns consells que moltes vegades inclouen exemples culinaris. D’aquí que es proposessin crear una publicació divulgativa sobre les emocions i el cultiu del benestar a partir d’exemples culinaris. Parts del llibre Els entrants són el fil conductor per exposar els aspectes que un ha de tenir en compte a l’hora de gestionar les seves emocions. A través dels plats principals es descriuen les emocions bàsiques. Les postres van acompanyades d’unes recomanacions per a cultivar el benestar. Cada un dels capítols s’inicia amb una petita història de ficció per situar el tema. Tot seguit hi ha una explicació psicològica, que és la part científica. El capítol es clou amb una recepta, que connecta amb la història o bé amb l’emoció que ha estat font d’inspiració del cuiner. Els tres apartats estan lligats entre ells, amb ingredients psicològics i elements culinaris als contes, frases dels cuiners relacionades amb la temàtica psicològica, entre altres. Hi han participat 29 cuiners, la majoria dels quals reconeguts amb estrella Michelin: Albert Adrià, Ferran Adrià, Benvingut Aligué, Arnau Bosch, Rubén Campos, Mateu Casañas, Joel Castanyé, Oriol Castro, Jordi Cruz, Jaume Font, Carles Gaig, Marc Gascons, Nandu Jubany, Adrià Juncà, Jordi Llobet, Ivan Margalef, Ada Parellada, Xavier Pellicer, Paco Pérez, Fina Puigdevall, Joan Roca, Jordi Roca, Josep Roca, Oriol Rovira, Carme Ruscalleda, Javier Torres, Sergio Torres, Jordi Vilà i Eduard Xatruch. En la darrera part del llibre, hi ha l’apartat «Qui és qui», que permet descobrir l’evolució de l’alta gastronomia catalana, ja que inclou una descripció de la trajectòria de cada un dels cuiners que ha participat en la publicació.