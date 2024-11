L’Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB), integrada a la Federació d’Associacions de la Premsa Espanyola (FAPE), ha convocat el VI Concurs de Redacció Escolar sobre periodisme APIB, amb l’objectiu de donar a conèixer la importància del periodisme a l’àmbit educatiu, traslladar la importància d’un periodisme rigorós i fomentar un consum crític de notícies.

El repte de la sisena edició del Concurs de Redacció Escolar és que els alumnes coneguin i practiquin el format de l’entrevista periodística. El termini de recepció dels treballs finalitza el 30 d’abril de 2025. L’organització APIB farà públic el nom dels guanyadors el mes de juny.

Interès

APIB vol aproximar l’entrevista als fillets com a peça interessant per donar a conèixer personatges d’interès per la seva professió, coneixements, càrrecs o accions. Per aquest motiu, es proposa en aquesta edició convertir-se en periodistes i fer una entrevista a una persona interessant de la seva comunitat local. El certamen reconeixerà la millor entrevista d’alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària i de cadascun dels cursos de Secundària i de Batxillerat, tenint en compte l’elecció del personatge, el perfil, les preguntes i l’enfocament.

El certamen integra nou categories per a la millor peça feta per un alumne de cadascun dels cursos de Primària assenyalats, una altra per a la millor elaborada per un alumne de cada curs de Secundària i una altra per als de Batxillerat, a més d’un accèssit per curs, així com premis per als docents de tots els guanyadors.

El VI Concurs de Redacció Escolar sobre periodisme APIB compta amb la col·laboració de diverses institucions públiques i empreses periodístiques, entre altres, «Es Diari».