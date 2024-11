L’Orquestra Cambra Illa de Menorca (OCIM) ofereix aquest cap setmana el doble concert «Simfonia dels adeus», que tindran lloc el dissabte dia 22 i el diumenge dia 23 al Teatre Principal, de Maó, i el Teatre des Born, de Ciutadella, respectivament, a les 20.30 hores. L’OCIM, dirigida per Francesc Prat, s’apunta aquesta primavera d’hivern a un nou projecte simfònic que explora l’humor i la crítica social a través de les obres de grans mestres del segle XVIII.

El programa està format per «La serva padrona» (obertura), de Paisiello, «Divertimento per a cordes k. 138 en fa major» (Allegro, Andante i Presto), de Mozart, «Lo frate ‘nnamorato» (obertura) de Pergolesi i «Els adeus» (Allegro assai, Adagio, Minuet i Finale) de Haydn.

Què hi ha darrera de la proposta musical que aquest cap de setman ens ofereix l’OCIM?

—L’humor i la ironia musical han estat també una manera de fer crítica social, la manera més directa que han tingut algunes societats per criticar coses d’una època molt concreta, com és el segle XVIII. A vegades, a través d’una òpera, d’una simfonia o uns girs melòdics per criticar o riure’ns del compromís social que hi havia en aquella època.

Expliqui les principals característiques de les peces del repertori.

—La simfonia «Els adeus», de Haydn, concretament, és una obra paradigmàtica perquè al seu darrere hi ha una queixa social de part de l’orquestra cap al seu príncep. També hi haurà el divertimento per a cordes de Mozart i a més tocarem dues peces de dos compositors napolitans, Paisiello i Pergolesi, dos representants d’òpera bufa napolitana.

Quan comencen els assajos?

—Els assajos els hem començat aquesta setmana, es tracta d’una simfonia bona d’interpretar, és una simfonia de mitjans del XVIII, purament clàssica, a més és un tipus de música que l’OCIM està molt habituada a tocar i que ho fa molt bé. No hem fet cap extra, hem seguit un plantejament d’assajos normal de qualsevol orquestra arreu del món.

Quants músics pujaran dalt l’escenari?

—L’orquestra estarà formada per vint músics, que és la plantilla base, a la qual en alguna peça s’hi afegiran alumnes de l’últim cicle de grau professional de les Escoles de Música i Conservatori de Menorca.

Per quin motiu en una peça concreta s’hi afegiran alumnes de música?

—Amb aquest concert estrenam un nou programa educatiu amb el qual els alumnes s’incorporen per a la interpretació d’una peça, concretament l’obertura «Lo frate ‘nnamorato» de Pergolesi.

Una bona manera perquè els alumnes joves puguin tocar davant un públic.

—Els alumnes estan encara en una edat molt tendra, no vol dir que tots ells s’hagin de dedicar a la música. L’OCIM és una orquestra de l’Illa i tenim el deure de fer aquestes passes per als joves, els de grau professional tots són preuniversitaris.

Més enllà del doble concert d’aquest cap de setmana, què té l’OCIM programat fins a final d’any?

—Concretament, el concert de Cap d’Any, que serà els dies 29 i 30 de desembre també a Maó i Ciutadella.

Ens pot avançar quin serà el repertori?

Hi haurà el repertori típic, és a dir, valsos naturalment, com sempre, i polques, entre altres. Normalment en els programes de Cap d’Any, a part de fer aquell repertori tòpic que estem acostumats a fer cada any, també solem tenir un tema secundari que acompanya els valsos i polques.

Quin serà enguany?

—Aquest any el tema és la música francesa. De Strauss fem «El carnaval de París», un vals de Strauss que es diu «París», i també tocarem un altre compositor francès que feia valsos i polques.