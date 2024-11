Afasme, l’Associació de Familiars i Amics per la Salut Mental de Menorca, va celebrar divendres la presentació de «Cuinant les nostres emocions a foc lent», un llibre que tracta el tema de la gestió de les emocions, que és fruit del treball de sis psicòlogues de clíniques de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

L’acte va tenir lloc al Centre de Convenciones des Mercadal, i va comptar amb la presència de les autores del llibre, M. Cruz Crespo, M. Jesús Creus, Dominica Díez, Yolanda Martínez, Antònia Raich i Rosa Tejedor. També hi van ser el psicòleg Vicenç Arnaiz, i Antoni Juaneda de Cómete Menorca, que va oferir un tast d’una de les vint-i-tres receptes dels millors cuiners de Catalunya, que apareixen recollides en el llibre. Igualment, va intervenir Eva Cardona, de Justícia Alimentària.

L’obra

Les autores del llibre són psicòlogues de l’àrea de Salut Mental d’Althaia, que treballen juntes des de fa temps. Motivades per la promoció de la salut, es van endinsar en l’escriptura d’aquest llibre, que està estructurat com si es tractàs d’un menú, amb uns entrants, uns plats principals i unes postres. Tampoc hi falta l’apartat de l’«Aperitiu», i un més on les autores han titulat amb l’epígraf «Per acompanyar».

«Cuinant les nostres emocions a foc lent» és un llibre divulgatiu sobre les emocions i el cultiu del benestar. Recull una sèrie de recomanacions sobre gestió emocional que fan als seus pacients en les seves consultes. Uns consells que sovint inclouen exemples culinaris, que ara queden plasmats en aquest treball.

Els entrants són el fil conductor per exposar els aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora de gestionar les emocions. Els plats principals serveixen per descriure les emocions bàsiques, mentre que les postres van acompanyades de recomanacions per a cultivar el benestar.

Cada capítol té una part de ficció per a situar el tema, i segueix amb una explicació psicològica i científica, a més d’una recepta. Per a les elaboracions s’ha comptat amb la col·laboració de vint-i-nou cuiners, que s’han inspirat amb la història o l’emoció tractada. Entre els xefs hi ha Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Jordi Cruz, Sergio i Javier Torres, o els germans Roca.