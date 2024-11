Acirkaos presenta aquest dissabte, a les 20 hores, un innovador cabaret de circ amb temàtica transfeminista i d’identitats dissidents a la Sala Multifuncional des Mercadal, en el marc de l’11è Festival de Circ.

El cabaret serà el resultat del laboratori de creació escènica amb perspectiva de gènere, que aquests faran les diferents artistes de circ convidades a l’Illa, i del grup de música menorquí Pluma, on es podrà veure el treball col·lectiu i la sinergia dels seus espectacles en temàtica de gènere. Les artistes Sandra Lucena i Tània Aguilera comptem amb una reconeguda trajectòria artística i s’ha de destacar que Mama Fiera, integrant de Pluma, va ser nominada fa tres anys campiona d’Espanya del Poetry Slam.

Des de Barcelona, participen Victoria Sickness (Circografia d’una travesti), artista de circ en acrobàcia en sòl i roda cyr, que posarà en el centre la dissidència de gènere. Gemma Sabaté, de la Cia. Oxitócica, amb els seus girs sobre el cèrcol aeri, convida a reflexionar sobre estereotips que limiten a les dones. La trapezista Romina de Nardo oferirà la seva mirada sobre les relacions tòxiques. Des de València, participa la bufoni Malas Pulgas-Chris Baena, nou talent encarregat de fer riure al públic en to de sàtira i crítica al patriarcat. L’acròbata gironina África Llorens, fundadora de la Cia. Moll de l’Os, presenta un extracte de l’obra «Foradada».

La coordinadora de l’Associació Acirkaos, Anna Rubió, afirma que «treballem amb els marges, però no per fer-los encaixar en la quadrícula, sinó per flexibilitzar l’estructura que diu que es pot i que no es pot fer, per posar cap per avall el preconcebut, el que és obvi; un compromís necessari per imaginar futurs radicalment diferents i que convidin a l’acció».