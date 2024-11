L’Ateneu de Maó està preparant una exposició amb una selecció representativa dels dibuixos que el dibuixant Juan Zacarías Guerra, en Zaca, ha publicat al llarg d’anys al diari «Menorca» i a les xarxes socials, entre altres. La mostra, que es dividirà en cinc temàtiques i es distribuirà en altres cinc espais de l’entitat maonesa, serà inaugurada el 16 de gener del pròxim any i es podrà veure fins al 28 de febrer. A la sessió inaugural, en Zaca farà una xerrada sobre l’humor gràfic, que anirà acompanyada d’una demostració en directe explicant el seu procés.

El vocal de Belles Arts de l’Ateneu de Maó i comissari de l’exposició d’en Zaca, Josep Bagur, ha explicat que la idea d’organitzar aquesta exposició de l’obra gràfica de l’il·lustrador es remunta a l’estiu passat, quan un dia estava rallant amb ell sobre les Nits d’Art de Maó. «Aquell dia em va dir que el setembre es jubilava i tot d’una vaig pensar que es podia fer una exposició amb la seva obra gràfica, ho vaig comentar als membres de la junta de l’Ateneu i tot d’una ho van veure bé. Després es va presentar un projecte d’exposició i finalment la junta ho va aprovar», assegura Bagur. La quantitat d’obres encara està per concretar, però oscil·larà entre setanta i vuitanta.

El dibuixant Zaca fent una caricatura a les Nits d’Art, a Maó.

L’exposició estarà situada en cinc espais de l’Ateneu, un per cada temàtica de la trajectòria gràfica de l’humorista gràfic. El primer espai serà el passadís de l’entrada de l’edifici, on hi haurà un panell amb la presentació de l’autor i els dibuixos dedicats a la Reserva de Biosfera, el Camí de Cavalls, el turisme i la natura en general.

Pujant l’escala, al passadís de la primera planta, hi haurà el segon espai que tractarà sobre la política, amb caricatures dels polítics menorquins i balears en general, a més d’algunes altres que fan referència a la rivalitat entre Maó i Ciutadella i també a la polèmica del topònim Mahón-Maó.

Una de les vinyetes de Zaca publicades a Es Diari

Seguint al passadís de l’esquerra, aquest espai estarà dedicat a la Menorca Talaiòtica, que el 18 de setembre de l’any passat va ser inscrita en la Llista del Patrimoni Mundial de la Unesco, en el transcurs de la 45a Sessió del Comitè del Patrimoni Mundial celebrat a Riad, a Aràbia Saudí.

A continuació, a la zona de lectura hi haurà els dos espais restants, el quart que estarà dedicat als còmics, contes i pòsters que Zaca ha fet per compte del Parlament balear, la UIB i el Consell insular, mentre que en el cinquè el protagonisme serà per a l’esport i els esportistes, sobretot el que ha anat publicant sobre el Real Madrid i el Barça a les xarxes socials, concretament a la xarxa social X (abans Twitter) des de fa uns deu anys, en la qual compta amb 116.500 seguidors.

Dia de la Dona

Per altra banda, una vegada que s’hagi clausurat l’exposició gràfica d’en Zaca, l’Ateneu de Maó té previst organitzar una altra mostra del mateix autor amb motiu de la celebració el dia 8 de març del Dia de la Dona, segons assegura Josep Bagur. Aquesta nova exposició, que s’obrirà al voltant dels dies 4 o 5 de març, estarà formada per dibuixos només de dones i es podrà visitar durant dues setmanes.

Juan Zacarías Guerra, en Zaca, es va jubilar el passat 7 de setembre, després d’haver treballat durant trenta-sis anys com a dissenyador de pàgines i dibuixant al diari «Menorca».