El Grup Filharmònic de l’Ateneu de Maó s’estrenarà dissabte a la Sala Albert Camus, de Sant Lluís. Ho farà amb el concert «Va de cordes», en el marc dels actes commemoratius del dia de Santa Cecília.

La centenària orquestra de corda de l’entitat maonesa actuarà dissabte, a les 20 hores, a la sala santlluïsera. Allà hi seran una vintena d’intèrprets de tota l’Illa, per oferir un eclèctic viatge musical a través de peces de cambra per a corda. Així, el públic podrà escoltar obres des de l’època barroca, com ara de Johann Sebastian Bach, fins a altres com Jean Sibelius o Edvard Grieg. Tampoc faltaran composicions de Holst o Barber. L’actuació serà dirigida pel director de l’orquestra, Tomàs Rosselló.