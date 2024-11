Es Casino, de Sant Climent, serà l’escenari avui vespre, a partir de les 21 hores, d’un concert de música a càrrec de la formació Inaudits, un duo format per Josep Llorca i Llorenç Pons Llabrés que interpretaran un repertori amb cançons de sempre de rock, flamenc, rumba catalana i reggae.

Josep Llorca, guitarra i veu, i Llorenç Pons Llabrés, percussió i veu, tenen 55 anys i la seva afició per la música els ha acompanyat al llarg de les seves vides, «som un grup d’amics de tota la vida, sempre ens ha agradat molt cantar, ho hem fet en excursions, en dinarots amb amics de tota la vida, en la celebració d’aniversaris, sempre ha estat costum treure la guitarra i posar-se a cantar», assenyala Josep Llorca.

Però la història del duo Inaudits és relativament jove, perquè la primera actuació seriosa en públic es remunta a fa tres anys, tot i que es va quedar en una única actuació en aquell segon any de la pandèmia de la covid-19. «Quan la pandèmia va baixar un poquet vam decidir fer un concert un poc més formal i l’agost de 2021 vam fer un concert a Sa Falua, al port de Maó. Posteriorment, vaig estar inactiu una llarga temporada per problemes a l’esquena i ho vam deixar anar un temps», apunta.

No serà fins a principis d’enguany, quan Inaudits torna als escenaris, concretament a Sant Climent i a Alaior, ambdues vegades amb una millor posada en escena de les seves cançons, sobretot gràcies a la col·laboració de Lluís Janer en l’apartat de llums i so, que dona una major espectacularitat als seus concerts, que sempre tenen un mateix objectiu, com és el de divertir-se cantant i, al mateix temps, divertir al públic. «El passat mes de febrer vam fer una actuació al Casino de Sant Climent, en aquesta ocasió el concert va ser més guai, perquè en Lluís Janer va ser el responsable del llum i el so, aquesta col·laboració va representar pujar un escaló en la qualitat del concert i l’acústica va ser molt millor. Un mes després, vam anar a actuar a Alaior, i vam decidir repetir a sant Climent», assenyala.

Amateur

Llorca no deixa de repetir el caràcter amateur d’Inaudits, encara que tant ell com en Llorenç Pons aporten tot el bagatge musical d’anys per oferir unes actuacions de qualitat, «som un grup amateur, la nostra música sona bé, però el que ens agrada molt és passar-ho bé i cantar amb la gent, cantam cançons conegudes perquè la gent les canti també i s’ho passi bé, la festa és fer una cosa amb amics, gent que et coneix de tota la vida, amb cançons molt conegudes», subratlla.