«El Messies» de Händel torna a esdevenir nexe d’unió entre el Cor Illa de Menorca i la Coral s’Estel, que actuaran aquest dissabte a Ciutadella i diumenge a Maó. És, precisament, l’oratori que ja van posar en escena conjuntament el 2010, la darrera vegada que ambdues formacions han actuat unides.

Les dues corals tornen a coincidir damunt un escenari amb aquesta obra mestra de Händel. En aquesta ocasió, hi participaran un centenar de cantaires, a més de quatre cantants solistes, la soprano ciutadellenca Noemí Anglada, la mezzosoprano catalana Marta Roca, el tenor mallorquí Roger Berenguer, i el baix baríton maonès Paulino Maria. I amb ells, una orquestra de vint-i-cinc músics, sota la batuta del director musical, Antoni Pons Morlà, i les directores del Cor Illa de Menorca, Martina Garriga, i de S’Estel, Noemí Anglada.

Els dos concerts començaran a les 19 hores. El primer, avui a la Catedral, a Ciutadella, i el segon, demà a la parròquia de Santa Maria, de Maó. Per a tots dos hi ha encara entrades disponibles (15 euros), que es podran adquirir a partir d’una hora abans de cada concert.

L’oportunitat de tornar a oferir «El Messies» esdevé aprofitant que la coral ciutadellenca havia de preparar la seva participació en el concert participatiu del passat 10 de novembre, on 3.200 veus van coincidir per al 50 aniversari del «Messiah from Scratch», en el Royal Albert Hall de Londres.

És així que les dues formacions s’han endinsat els darrers en la preparació d’aquest concert, per interpretar l’oratori més reconegut del compositor alemany Georg Friedrich Händel (1685-1759), i que compta amb el text de Charles Jennes.

Händel va compondre «El Messies» el 1741 i l’obra es va estrenar l’any següent al Music Hall de Dublín. Ho va fer sota el títol «Un oratori sagrat», que el 1749 es modificaria amb el que coneixem avui. Així ho apunta Diego Dubón, expresident i ara vocal de comunicació del Cor Illa de Menorca, qui destaca la feina intensa dels darrers mesos, per tenir a punt aquest concert.

Val a dir que aquestes dues actuacions comptaran amb actors que ja van participar en «El Messies» de 2008. És el cas d’Antoni Pons, Martina Garriga i Paulino Maria, a més d’aquells cantaires o músics que continuïn formant part de les diferents formacions. Llavors, els concerts es van celebrar a la Catedral i a l’església de Santa Eulàlia, d’Alaior.