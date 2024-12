Dice Moyano que la obra de un artista tiene que ver con el camino que recorre. La neoabstracción es la vertiente en la que está volcado, pero no renuncia a los campos que ha explorado a lo largo de su carrera, como los paisajes y las instalaciones de corte más pop. «Cuando llevo unos meses haciendo lo mismo, necesito cambiar», confiesa, «pero no soy de esos artistas que cierran etapas. Yo acostumbro también a volver atrás. Digamos que es como una espirar que transita por donde has ido, pero a otro nivel».