El sextet Tecles, Botons i Manxes, lligat a l’Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics (EMEA) de Sant Lluís va guanyar el passat diumenge el primer premi en la categoria d’adults de l’Arrasateko Akordeoi Jaialdia, celebrat a Mondragón, al País Basc.

La formació musical dirigida per Víctor Gómez, de la qual també forma part, va interpretar al Festival d’Acordió d’Arrasate un repertori variat format per tres peces de distints gèneres, com són «The Arribal of the Queen of Sheba», emmarcat dins la música barroca; el tango «Chiquilín de Bachín» i «Samba number One», amb una proposta musical més moderna.

Estils diferents

L’actuació i el repertori de Tecles, Botons i Manxes va convèncer el jurat del festival, amb una clara aposta del sextet per demostrar que amb l’acordió es pot tocar diferents estils musicals, per la qual cosa es va imposar a la resta de participants en la categoria d’adults del certamen que gaudeix d’una projecció nacional i, fins i tot, internacional.