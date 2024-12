«Un sol radiant», película codirigida por la menorquina Ariadna Fortuny, sigue posicionándose de cara a la temporada de premios cinematográficos. Tras ser nominada la semana pasada a mejor dirección novel en los Premis Gaudí, acaba de hacerse con otra candidatura importante: el Premio Feroz Arrebato de ficción, galardón que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

Se trata de una categoría con la que buscan reconocer aquellas obras con especiales logros artísticos y aportaciones innovadoras. El filme de la menorquina, dirigido junto a Mònica Cambra, competirá con los siguientes títulos: «En la alcoba del sultán», de Javier Rebollo;«On the Go», de Julia de Castro y María Gisele Royo; «Polvo serán», de Carlos Marques-Marcet; y «Por donde pasa el silencio», de Sandra Romero.

Los ganadores se anunciarán durante la gala que se celebrará el próximo 25 de enero en Pontevedra. El nombre del premio al que opta la menorquina rinde homenaje al largometraje «Arrebato» de Iván Zulueta.