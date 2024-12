Una major presència de les activitats teatrals, a més de les musicals i d’altres, caracteritza la programació de la temporada hivern-primavera 2025 del Teatre Principal de Maó, que ahir van presentar el batle de Maó i president de la Fundació del coliseu maonès, Héctor Pons, i la directora-gerent del Teatre Principal, Nieves Portas, acompanyats del regidor de Cultura i vicepresident del Teatre, Carlos Uhler.

El batle Héctor Pons va destacar la programació cultural i artística del Teatre Principal de Maó com un element important de l’oferta de la ciutat, qualificant la referida programació de diversa i plural, amb disciplines diferents, com a objectiu que es va marcar l’actual gerència d’incloure més teatre, «hi ha molta producció musical, érem conscients que ens faltava teatre i també dansa i altres disciplines per tenir un equilibri en l’oferta del Teatre. Pens que s’està complint i amb una bona resposta per part del públic, estem aconseguint arribar a altra gent, o gent que havia deixat per venir al teatre per aquesta mancança, estigui recuperant el costum de venir al Teatre», va assegurar.

Carlos Uhler, Héctor POns i Nieves Portas.

Pulmó

La directora-gerent Nieves Portas va detallar la trentena d’activitats incloses en la programació del primer semestre del Teatre Principal que va qualificar de «pulmó cultural de Menorca» i que afronta el futur més immediat amb el lema «Un teatre ple de vida i que batega amb més força que mai!».

El bloc d’activitats teatrals està representada pel teatre de màscares «Forever» de Kulunka Teatro, el teatre familiar de «La pingüina viatgera» de La Fornal d’Espectacles i «Viaje al planeta de todo es posible» d’Índigo Teatro, teatre musical amb «Un amor particular de Focus, «Señora Einstein» de Teatro Defondo, «Edmond» de Xàfec Teatre, «Els dies bons» de Produccions de Ferro, «Un amor particular» de Focus, i el XIII Festival de Teatre Infantil que tindrà lloc del 9 al 13 d’abril.

L’activitat lírica està representada pel concert de Sant Antoni amb el baix-baríton Simón Orfila, la Capella Davídica i l’Orquestra Simfònica de Balears; la gala operística del Cor Illa de Menorca; i la posada en escena d’«Aida» per Amics de s’Òpera amb una conferència prèvia dies abans de l’obra de Verdi a càrrec de Ramon Gener.

Quan les activitats musicals, Portas va destacar l’aposta més internacional amb la compositora i cantant nord-americana Cécile McLorin Salvant, que arriba a l’Illa de la mà del 27è Menorca Jazz Festival; el darrer concert de la gira «Forces d’atracció» del grup Pèl de Gall; l’actuació de la Coral Universitat de les Illes Balears amb «Anonymous was a women»; La Banda de Música de Maó amb «Entre el silenci i la glòria»; el «Gospel Experience 5.0» amb Moments a Cor i Clinton Jordan; i el final de curs del Conservatori de Menorca i les escoles municipals de Maó.

I la dansa comptarà amb «Averno», de la companyia Marcat Dance, i la XXIX Mostra Alba Estudi de Dansa. I l’humor de Daniel Fez, Alex Odogherty i Agustín El Casta.

Gala

El Teatre Principal també acollirà el 18 de gener la Gala Protagonistes de la Vida Menorquina del diari «Menorca» i el 10 de maig la Gran Gala de Sine Dolore.