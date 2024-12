Un montaje de clown para todos los públicos, estrenado en un festival de prestigio como es Temporada Alta y que en 2023 se alzó con el, también reconocido, premio Feten al mejor espectáculo. Esas son las credenciales con los que mañana (19.30 horas) aterrizará en el escenario del Teatre des Born el montaje «N’imPORTE quoi» de la Companyia Leandre Clown.

Un espectáculo cargado de humor y poesía que cuenta con la participación de cinco payasos amigos, interpretados por Andreu Sans, Cristina Solé, Laura Miralbés, Leandre Ribera y Pere Hosta.

La obra gira en torno a un objeto tan sencillo y común como puede ser una puerta. A partir de la acción cotidiana de llamar al timbre se desencadena toda una historia de gags absurdos llenos de humor, locuras y poesía.

El montaje está dirigido por Leandre Ribera, uno de los clowns catalanes más premiados e internacionales que, desde hace 30 años, vuela por el mundo con la artista Claire Ducreux y su arte inspirado en el cine mudo, el mimo, el gesto y el absurdo.

«Un espectáculo gestual que desborda diversión. Sin palabras, sin límites, sin orden. Todo es posible», avanzan desde el Teatre des Born. Ribera, que participa tanto como actor como director del montaje, descubrió el teatro de calle en 1993 viajando por Australia. Cuando regresó, en 1996, tuvo un gran éxito con «Streettease», su primer espectáculo en solitario. En 1999 fundó la compañía Leandre & Claire, con Claire Ducreux.

Con el paso de los años, Leandre se ha convertido en un referente del teatro de calle y está considerado uno de los mejores payasos contemporáneos en el ámbito internacional. Habitualmente colabora con otros artistas y espacios como Cia La Tal, la payasa Cristina Solé, Dirk & Fien, Tortell Poltrona (Circ Cric) o Teatro Circo Price, entre otros.

Jazz y Bea tles

La programación del fin de semana se completará este domingo con el estreno de un proyecto cien por cien menorquín. Se trata de la banda Shanti Gordi & Jazz Do It meets The Beatles, conjunto que pasará por el filtro de la música jazz algunos de los grandes éxitos de la archiconocida formación de Liverpool. El concierto comenzará a las 19.30 horas. La platea está prácticamente vendida y todavía quedan unas pocas entradas a la venta en palcos y anfiteatro.