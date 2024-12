El Fotoclub Ateneu de Maó va inaugurar el passat divendres la seva exposició anual amb el títol de «Mirant Menorca», a la sala d’audiències del Mercat del Claustre, que podrà ser visitada fins al pròxim dia 6 de gener.

L’exposició «Mirant Menorca» està formada per vint-i-dues fotografies, de 90x60 cm, que són 22 maneres diferents de veure l’Illa, per cadascun dels fotògrafs participants: Magda Orfila, Marga Pons, José Ignacio Seguí, Carlos Silvestre, Jordi Elfau, Marcel Marco, José Luis Bendito, Rita Camps, Sara Villalonga, Sito Villalonga, Pedro Rivero, Monik Ponseti, Esther Coll, Paco Pérez, José Pons, Pepe Cerdá, Eva Abril, Joana Carreras, Ufe García, Maite Ferrero, Hilari Pallares i Gracia Roselló. A l’exposició apareixen Alcaufar, la Naveta des Tudons, Favàritx, Sanitja, Cala Rafalet, Cala Morell, Pregonda, port de Maó i Punta Prima, entre altres.

L’exposició amb obres de gran format ha representat un repte per als components del Fotoclub. «És la nostra primera exposició que les fotografies són de grans dimensions, perquè tenguin més presència i més impacte per a l’espectador. Fer fotos d’aquesta mida ha estat un repte per als membres», assegura el vocal del Fotoclub Paco Pérez.