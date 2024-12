L’Orquestra del Grup Filharmònic de l’Ateneu de Maó, amb la direcció de Tomàs Roselló ja ho té tot a punt per afrontar aquest cap de setmana el seu concert estel·lar del mes de desembre, amb el nom de «Cap Nadal sense música» que se celebrarà demà dissabte, a les 20 hores, al teatre de l’Orfeó Maonès i diumenge, a les 19 hores, a la Sala Multifuncional des Mercadal.

La formació musical dirigida per Tomàs Roselló ha preparat un repertori adient per aquestes dates nadalenques, amb la participació de trenta-nou músics el dissabte i trenta-set el diumenge, amb una durada d’una hora. Les peces que s’interpretaran són: «Obertura Coriolano», op. 62, de Beethoven; «Concert per a trompa núm. 1 en mi bemoll major», op. 11, de Strauss; «Danses hongareses nombre 5 i 6», de Brahmans; i una suite del musical «El fantasma de l’òpera».

Tomàs Roselló, director de l’orquestra des de fa quatre anys, assenyala que es tracta d’un repertori musical variat i que es compta amb la participació de Maria Caules, una jove des Mercadal que està cursant estudis superiors de trompa. «Hem mesclat una mica el tipus de música. Hem aprofitat que una de les participants Maria Caules està fent els estudis superiors de trompa i ella sonarà el concert nombre 1 per a trompa i orquestra de Strauss». La seva participació en aquest concert és un al·licient enguany perquè l’orquestra que dirigeix Tomàs Roselló interpreti el segon concert en la població situada al centre de l’Illa. A més, el director afegeix que com cada any el concert tindrà una sorpresa per al públic assistent.

Els membres de l’Orquestra del Grup Filharmònic de l’Ateneu de Maó tenen unes edats entre els 13 i els 65 anys, la majoria són gent jove, però també n’hi ha molts d’adults, «aquesta confluència d’edats funciona molt bé, uns aprenen dels altres», subratlla Roselló.