El poliesportiu municipal des Migjorn Gran es va submergir aquest divendres en l’univers de Disney i Pixar amb el Concert de Nadal protagonitzat per la Banda de Música des Migjorn, dirigida per Tomàs Roselló, que va interpretar nou peces d’altres tantes produccions de dibuixos animats. Una música de fantasia lligada a produccions de cinema d’ahir i d’avui que un públic format per petits i adults va poder gaudir durant una hora, en una vetllada que va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament des Migjorn.

Tres hores abans de l’inici del concert de Nadal, els quaranta-cinc músics que integren la Banda de Música des Migjorn van fer el darrer assaig general al poliesportiu municipal. Una posada a punt per a una actuació musical que va començar a agafar cos després de l’estiu amb els corresponents assajos per interioritzar l’ànima de cada una de les produccions de Disney i Pixar amb les respectives bandes sonores que han marcat una època.

El públic petit i gran va poder gaudir de la música i de les imatges de les produccions de dibuixos animats | Gemma Andreu

La banda de música dirigida per Tomàs Roselló no va decebre en la interpretació del programa escollit per a l’ocasió: «Disney fantasy», de Naohiro Iwai; «How to train your dragon», de John Powell, amb arranjaments de Ton van Gevenbroek; «The beauty and the best», de Howard Ashman/Alan Menken, amb arranjaments de Toshio Mashima; «Frozen» amb arranjaments de Stephen Bulla; «Polar Express», de Glen Ballard i Alan Silvestri, amb arranjaments de Jerry Brubaker; «La sirenita», d’Alan Menken, amb arranjaments de Takahashi Hoshide; «El libro de la selva», amb arranjaments de John Moss; «El rey león», de Hans Zimmer amb arranjamenrts de J. Higgins; i «Aladdin», d’Alan Menken, amb arranjaments de Paul Jennings.

Projecció

La interpretació de les diferents peces va anar complementada amb la projecció d’imatges de les respectives produccions de cinema, amb la col·laboració de RitmoMenorca, empresa dedicada a la sonorització i il·luminació. L’elecció de la temàtica musical de Disney i Pixar ha obeït a la seva temàtica lligada a l’ambient nadalenc, amb la voluntat d’arribar als més petits, però també involucrar en la nostàlgia de la infància a un públic més adult.