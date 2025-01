El seguidors incondicionals de Pèl de Gall no es van voler perdre el passat dissabte el seu concert «Forces d’atracció», el punt final a la gira de presentació del seu darrer treball discogràfica, en què el grup de pop-rock menorquí ha participat en diferents cartells de reconeguts festivals celebrats a Catalunya i Mallorca, com són Canet Rock, Barraques de Sitges, Festival Strenes, Calafell Beach Festival i Satèl·lit Fest.

El públic va poder gaudir d’un concert íntim i proper i, a la vegada, ple de l’emoció musical que destil·len les actuacions de Pèl de Gall. La formació integrada per Frank Pons (veu i guitarra), Ernest Martí (guitarra), Xavi Martí (baix), Edu Florit (bateria), Biel Janer (teclats) i Xec González (guitarra i trompeta) van interpretar els temes del seu cinquè disc, que conté «T’has colat a una festa», «Cada Minut», «Ja no tenim por», «Res més a dir», «Terra i sal», «T’aixecaré», «Junts», «Es meu millor error», «En Volem més», «Mai», «Aquí me tens», «C’est la vie», «Què cony!» i «Ses estes», amb la complicitat d’un públic entregat.